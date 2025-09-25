Nova Odessa inicia reparos emergenciais na represa do Parque Isidoro Bordon
Obra na Avenida Juscelino Kubitschek visa corrigir danos na tubulação do dreno causados pelas fortes chuvas
Leia Mais notícias da cidade e região
A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento, iniciou os reparos emergenciais na tubulação do dreno da represa do Parque Isidoro Bordon. A intervenção está sendo realizada na Avenida Juscelino Kubitschek, no Jardim Planalto, e se tornou necessária após uma trinca ser identificada no sistema de drenagem devido à forte chuva que atingiu o município na segunda-feira (22).
Assim que as condições climáticas permitiram, as equipes técnicas da pasta deslocaram-se ao local para avaliar os danos e dar início aos procedimentos de reparo. A complexidade do serviço exige que o nível da represa baixe naturalmente, garantindo segurança para a execução da manutenção.
De acordo com o secretário municipal de Obras, Projetos e Planejamento, Gustavo Diniz, os trabalhos dependem de condições climáticas favoráveis para avançar. “Até agora, o nível de água já baixou consideravelmente. Nossa expectativa é que, com mais dois dias de estiagem, possamos acessar o local danificado e iniciar o serviço de reconstrução da tubulação”, afirmou.
Estragos
Como divulgado anteriormente, a chuva intensa que atingiu Nova Odessa na última segunda-feira causou mais de 15 destelhamentos, incluindo danos à EMEB Padre Victor Facchin Canossiano e ao Pronto Atendimento do Alvorada, e exigiu mais de 100 intervenções da Secretaria de Meio Ambiente para remoção de galhos e árvores. O Bosque Manoel Jorge foi fechado para serviços de limpeza e vistorias técnicas.
A Administração Municipal reforça que todas as equipes permanecem mobilizadas para normalizar a situação em todos os pontos afetados da cidade e agradece o apoio e a compreensão de todos durante a execução dos serviços necessários.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP