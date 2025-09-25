Nova Odessa inicia reparos emergenciais na represa do Parque Isidoro Bordon

Assim que as condições climáticas permitiram, as equipes técnicas da pasta deslocaram-se ao local para avaliar os danos e dar início aos procedimentos de reparo. A complexidade do serviço exige que o nível da represa baixe naturalmente, garantindo segurança para a execução da manutenção.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Projetos e Planejamento, Gustavo Diniz, os trabalhos dependem de condições climáticas favoráveis para avançar. “Até agora, o nível de água já baixou consideravelmente. Nossa expectativa é que, com mais dois dias de estiagem, possamos acessar o local danificado e iniciar o serviço de reconstrução da tubulação”, afirmou.

Estragos



Como divulgado anteriormente, a chuva intensa que atingiu Nova Odessa na última segunda-feira causou mais de 15 destelhamentos, incluindo danos à EMEB Padre Victor Facchin Canossiano e ao Pronto Atendimento do Alvorada, e exigiu mais de 100 intervenções da Secretaria de Meio Ambiente para remoção de galhos e árvores. O Bosque Manoel Jorge foi fechado para serviços de limpeza e vistorias técnicas.

A Administração Municipal reforça que todas as equipes permanecem mobilizadas para normalizar a situação em todos os pontos afetados da cidade e agradece o apoio e a compreensão de todos durante a execução dos serviços necessários.

