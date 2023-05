Flaam 2023 divulga data e local do evento

A FLAAM 23 (Feira Literária e Artística de Americana) definiu data: 18 e 19 de novembro.

O evento, que tem objetivo de reunir diversas expressões artísticas, terá apoio do SESI e ocorrerá nas dependências da unidade de Americana, com entrada franca.

“Essa parceria foi fundamental para podermos promover a FLAAM. Desde 2017, quando realizamos a primeira edição, nossa proposta continua a mesma: ser um espaço para aproximar os escritores e artistas do público. Será um evento promovido com muito carinho e muita literatura, como todas as outras edições”, destacaram os organizadores da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

“A parceria entre SESI e FLAAM busca oferecer um espaço para a difusão cultural e eventos com esse perfil estão em sintonia com a visão do SESI, que é ser reconhecido pela sua excelência na oferta de soluções para o desenvolvimento humano, incluindo o campo da educação, esporte, cultura e qualidade de vida”, pontuou o Diretor de Centro de Atividades do SESI, Pedro Luiz Caliari.

Já o coordenador de Qualidade de Vida, Maurício Paiva Agostinetto, destacou o papel do SESI no desenvolvimento social com foco na qualidade de vida do trabalhador da indústria, seus familiares e comunidade. “Portanto, fazer parcerias como essa são essenciais para podermos fomentar a cultura e as manifestações artísticas”.

A FLAAM está prevista para ser promovida das 18h às 21h30 no sábado (18/11) e das 9h30 às 17h30 no domingo (19/11), no SESI de Americana, localizado na Av. Bandeiras, 1000, bairro Machadinho. A previsão é que a inscrição para escritores e artistas interessados em participar da FLAAM se inicie em julho, com divulgação da ficha de inscrição e regulamento.

O PROJETO – A FLAAM é um evento cultural idealizado e organizado por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama, que busca agregar e dar espaço a atividades culturais diversificadas, as quais não estão somente ligadas à leitura, mas também a outras manifestações culturais, como a música, a dança, as artes visuais, entre outras.

Em sua primeira edição, em 2017, alcançou público de mais de 1200 pessoas em dois dias de evento, com 178 atrações. Em 2018, foi registrado público de 1800 pessoas, com 178 atrações, em dois dias de evento. Em 2019, foi promovido em Sarau em Santa Bárbara d’Oeste, durante um dia de evento, com público de 500 pessoas e 118 atrações. No ano de 2022, a FLAAM numa parceria com a Paróquia Nossa Senhora do Carmo também promoveu a 1ª QLIC (Quermesse Literária de Carioba). Informações: @feiraliterariaeartistica

