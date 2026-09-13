Flamengo 1-1 Corinthians
Leia + sobre esportes
O Corinthians vai segurando O Flamengo no Maracanã na tarde noite deste domingo:
Flamengo faz 1×0 no Corinthians, gol marcado por Lucas Paquetá
Aos 3 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou o rebote do goleiro Hugo Souza. Foi mais um escanteio do Flamengo, o goleiro tentou tirar da área, a bola sobrou para Paquetá, que ajeitou na coxa e chutou com a perna esquerda.
O resultado não é bom nem ruim para o Corinthians, que permanece Na zona de baixo da tabela mas se afasta um pouco da zona de rebaixamentono Campeonato Brasileiro
Mas O maior vencedor do jogo é o Palmeiras, que vê o rival carioca Não conseguir voltar à liderança neste domingo.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP