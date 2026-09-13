Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos

Fundo Social abre inscrições para 2ª edição do curso gratuito de cuidador de idosos

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O Fundo Social de Solidariedade de Americana abriu as inscrições para a segunda edição do curso profissionalizante gratuito de cuidador de idosos. A formação será realizada a partir de 7 de outubro, de segunda a sexta-feira, no Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca), com turmas nos períodos da manhã e da tarde.

As aulas serão realizadas das 8h às 12h, no período da manhã, e das 13h às 17h, à tarde. A formação é promovida em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação (Secom).

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Fundo Social de Solidariedade de Americana, na Rua das Poncianas, nº 930-B, Jardim Glória. O atendimento ocorre às segundas-feiras, das 12h às 15h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 15h.

Para se inscrever, é obrigatório apresentar documento pessoal e comprovante de endereço recente de Americana.

A nova turma será aberta enquanto a primeira edição do curso está em andamento. Iniciada nesta semana, a formação reúne 60 participantes, distribuídos nos períodos da manhã, tarde e noite. As aulas são ministradas por profissionais da Secretaria de Saúde e, ao final, os alunos receberão certificado.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, ressalta a importância da especialização na área e do atendimento humanizado à pessoa idosa.

“Além de oferecer a qualificação profissional, o curso reforça o cuidado humanizado, o acolhimento e a autonomia dos idosos. É uma oportunidade de aprendizado aos participantes, incentivando a especialização ou o aprimoramento na função, a geração de emprego e de renda”, afirma Lionela.

A função de cuidador de idosos integra a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre as atribuições do cuidador de idosos estão:

– Atuar como elo entre a pessoa assistida, a família e a equipe de saúde;

– Prestar apoio nos cuidados de higiene pessoal;

– Auxiliar na alimentação;

– Incentivar e acompanhar atividades físicas, como caminhadas e exercícios orientados;

– Estimular atividades de lazer e convivência;

– Auxiliar na mudança de posição da pessoa assistida e realizar massagens de conforto;

– Administrar medicamentos conforme prescrição e orientação da equipe de saúde;

– Comunicar alterações do estado de saúde à equipe responsável;

– Desempenhar outras atividades que contribuam para a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa assistida.

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