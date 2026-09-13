O STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou que fará a transmissão ao vivo da sessão marcada para terça-feira (15), às 10h, que vai analisar o caso envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

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A sessão poderá ser acompanhada pela TV Justiça, pelo canal do STF no YouTube e também pelo site oficial da Corte. O caso analisa a relação entre o banqueiro e o juiz.

STF em crise

O Supremo vive uma de suas maiores crises internas desde que o ministro André Mendonça decidiu liberar as conversas entre Moraes e Vorcaro. Analistas enxergaram no movimento tentativa de interferência na eleição para favorecer a candidatura de Flávio Bolsonaro.

Depois foi revelado que Mendonça também se relacionou com Vorcaro. E a semana termina com a escalada em torno do filme Dark Horse, cuja produção teve o financiamento de pelo menos R$ 70 milhões do ‘time Vorcaro’.

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