Estação Cultura de Americana recebe evento de forró pé de serra neste domingo

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A Estação Cultura de Americana, vinculada à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, recebe, neste domingo (13), às 16h, a Tardezinha Forró Pé de Serra, com os artistas Tom Santana e Adelmo Nascimento, integrante do Trio Virgulino. A entrada é solidária, com a doação de 1 litro de leite integral destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. A Estação Cultura fica na Avenida Doutor Antônio Lobo, 166, no Centro.

Natural de Pernambuco, Tom Santana teve seu primeiro contato com a música aos 17 anos e, em 2016, fundou o grupo Baião de Rua. É diretamente influenciado por nomes como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Zé Ramalho, entre outros expoentes nordestinos da música popular brasileira. Atualmente é compositor, cantor e sanfoneiro do forró tradicional nordestino, também conhecido como Pé de Serra, e apresenta um repertório recheado de clássicos acompanhado do seu trio.

Adelmo Nascimento é voz e triângulo do Trio Virgulino, que, em mais de 40 anos de carreira, realizou inúmeros trabalhos de destaque no cenário nacional, com participações especiais de artistas consagrados como Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Caetano Veloso, Zélia Duncan, Tato Cruz (da banda Falamansa) e Zeca Baleiro, entre outros.

“Este evento pretende resgatar a tradição cultural nordestina da sanfona, da zabumba e do triângulo originada pelo Rei do Baião Luiz Gonzaga na década de 1940. Com certeza o público vai se divertir muito com os shows de Tom Santana e Adelmo Nascimento, que dispensam apresentações”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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