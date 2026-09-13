Jorge Grimberg reúne grande público no Senac Americana com reflexões sobre os novos códigos do luxo no mercado da Moda

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O Senac Americana promoveu, na noite de 9 de setembro, mais uma edição do Senac Fashion Day, iniciativa que reúne profissionais, estudantes e interessados no universo da moda para discutir tendências e transformações que impactam o setor. O evento recebeu o pesquisador de tendências, jornalista, escritor e mentor de carreiras criativas Jorge Grimberg, que conduziu a palestra “Novos Códigos do Luxo – Comportamento, cultura e as tendências que estão redefinindo o desejo contemporâneo”.

O evento reuniu um público expressivo, 120 pessoas, capacidade máxima do auditório do Senac Americana. Durante a apresentação, Grimberg propôs uma reflexão sobre as mudanças que vêm influenciando a moda, o consumo e o mercado de luxo, destacando como os conceitos de status e prestígio estão passando por transformações.

Um dos pontos centrais da apresentação foi a legitimidade. Segundo Grimberg, símbolos tradicionalmente associados ao status estão sendo ressignificados em um ambiente digital no qual imagens podem ser simuladas ou até mesmo criadas por inteligência artificial. Nesse contexto, o luxo passa a se relacionar cada vez mais com atributos como conhecimento, criatividade, autenticidade e experiências.

O especialista também defendeu uma relação mais livre e criativa com a moda, sem que a criação esteja necessariamente condicionada à viralização ou aos algoritmos das redes sociais. Ao apresentar campanhas, imagens e vídeos que ilustram as mudanças de comportamento, Grimberg destacou a importância de ampliar o repertório, buscar referências, experimentar e desenvolver um estilo próprio.

Para ele, a moda também pode ser entendida como uma forma de permissão para descobrir novas possibilidades, conectando criatividade, cultura e comportamento. A apresentação abordou as transformações do mundo contemporâneo e a maneira como a indústria da moda acompanha e traduz essas mudanças.

Com experiência em veículos e plataformas internacionais de tendências e moda, como WGSN e Business of Fashion, Jorge Grimberg também é conhecido pelo projeto digital #3MinutosDeModa. Sua trajetória contribuiu para uma apresentação que aproximou referências do mercado, comportamento e cultura contemporânea, oferecendo ao público uma leitura sobre os movimentos que já impactam a indústria e aqueles que podem ganhar força nos próximos anos.

“A área de Moda faz parte da tradição da nossa unidade e, ao longo dos anos, continuamos formando profissionais extremamente preparados para atuar em um segmento altamente competitivo, sempre com qualidade e excelência. Parabenizo o Jorge pela condução da palestra e pela forma como conseguiu surpreender e provocar o público com reflexões tão atuais e relevantes”, afirma Sandra Folgosa do Amaral, Gerente do Senac Americana.



Formação para o mercado da Moda

A programação do Senac Americana na área de Moda também segue com novas oportunidades de desenvolvimento profissional. Entre os próximos cursos estão Produção de Moda e Modelagem e Costura para Iniciantes, opções voltadas tanto para quem deseja ingressar no segmento quanto para quem busca desenvolver novas competências profissionais.

O curso de Produção de Moda prepara os participantes para criar e executar produções de imagem para diferentes meios, como e-commerce, mídias digitais, desfiles e campanhas publicitárias.

Já Modelagem e Costura para Iniciantes apresenta técnicas fundamentais para a criação de peças de vestuário, passando por modelagem plana, corte, costura e acabamento. Os estudantes aprendem a utilizar máquinas e ferramentas, tirar medidas corporais, traçar bases de saia, camisa e calça, preparar moldes e desenvolver peças básicas de confecção.

As duas formações são presenciais e contam com atividades práticas, aproximando os participantes da rotina e dos desafios do mercado de moda.

Serviço:

Curso de Produção de Moda e Modelagem e Costura para Iniciantes

Informações dos cursos: Curso de Produção de Moda e Modelagem e Costura para Iniciantes

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo, Americana – SP

Site: www.sp.senac.br/senac-americana

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