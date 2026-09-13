O vereador Jr Dias apresentou requerimento solicitando informações à Prefeitura de Americana sobre a possibilidade de utilização do WhatsApp para confirmação, cancelamento e reagendamento de consultas na rede municipal de saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa acompanha o avanço de uma ferramenta desenvolvida pela Integra Saúde Digital, atualmente em fase piloto em cidades parceiras, que permite ao paciente confirmar ou solicitar o reagendamento de consultas. Quando há impossibilidade de comparecimento, a proposta possibilita que a vaga seja novamente disponibilizada a outro usuário, contribuindo para melhor aproveitamento da agenda da saúde.

No requerimento, Juninho questiona se Americana conhece a ferramenta, se existe possibilidade de participação no projeto piloto, qual sistema é utilizado atualmente para administrar os agendamentos e se há viabilidade técnica para integração com o WhatsApp.

O vereador lembra que o assunto já havia sido levado ao Executivo em março, por meio da Indicação nº 3.976/2026, na qual solicitou estudos para implantação de comunicação de agendamentos médicos pelo aplicativo. A proposta busca reduzir faltas, otimizar recursos públicos e melhorar o fluxo de atendimento à população.

Jr Dias e o zap

“O WhatsApp já faz parte da rotina das pessoas e pode ser uma ferramenta importante para facilitar o acesso à saúde. Se o paciente consegue confirmar ou cancelar uma consulta com facilidade, aquela vaga pode ser aproveitada por quem está esperando. Queremos saber quais possibilidades existem para trazer essa facilidade para Americana”, destaca Juninho.

O requerimento será votado em sessão e encaminhado ao Poder Executivo para que sejam prestadas as informações solicitadas.

Rovina discute tratamento e estrutura do setor de hemodiálise do Hospital Municipal

O vereador Wagner Rovina (PL) se reuniu nesta sexta-feira (11) com representantes do setor de Hemodiálise do Hospital Municipal de Americana para acompanhar o funcionamento do serviço e discutir demandas sobre o atendimento de pacientes que realizam tratamento renal na unidade.

Durante o encontro, Dr. Rovina buscou informações sobre o funcionamento do setor, os equipamentos utilizados durante as sessões, a disponibilidade de medicamentos e insumos, os protocolos adotados pela equipe e os processos envolvidos no atendimento aos pacientes.

O parlamentar afirma que também teve como objetivo conhecer as principais demandas dos profissionais e identificar possíveis necessidades relacionadas à estrutura, manutenção dos equipamentos, fornecimento de insumos e continuidade do tratamento.

“É importante conhecer de perto como o serviço funciona, desde os equipamentos utilizados até os medicamentos, insumos e procedimentos adotados pela equipe. Esse acompanhamento nos permite entender as necessidades do setor e buscar melhorias para os pacientes que dependem desse tratamento de forma contínua”, afirmou Dr. Rovina.

Leia + sobre política regional