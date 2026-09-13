Flores e plantas deixam de ser apenas produtos nas prateleiras e ganham novos espaços, usos e experiências no 32º Veiling Market, que será realizado nos dias 10 e 11 de setembro, na Cooperativa Veiling Holambra.

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Considerada a mais completa feira de negócios da floricultura nacional, a edição deste ano reúne 166 produtores e foi montada para aproximar compradores das novidades do mercado e, ao mesmo tempo, mostrar como flores e plantas podem ganhar novas formas de apresentação e comercialização. A proposta é que o visitante saia da feira não apenas com pedidos de compra, mas também com ideias que possam ser aplicadas no próprio negócio.

Desta forma, a 32ª edição terá três atrações que se complementam: negócios, informação e inspiração, com as flores e plantas no centro de uma experiência que pretende mostrar não apenas o que o mercado está vendendo, mas também como ele poderá seguir vendendo no futuro.

Por isso, a programação combina exposição e negócios com palestras, demonstrações práticas e ambientes criados especialmente para apresentar novas ideias. “Mais do que antecipar compras para os períodos de maior procura, o Veiling Market é realizado para mostrar o que está mudando no comportamento do consumidor e como o varejo pode acompanhar essas transformações”, explica Thamara D’Angieri, gerente de Marketing e Produto da Cooperativa Veiling Holambra.

O evento recebe compradores de todo o Brasil, entre representantes de Ceasas e Ceagesp, redes de supermercados e de autosserviço, garden centers, floriculturas e profissionais do setor, como decoradores e floristas. Além de conhecer lançamentos e tendências para a Primavera, Finados, Natal e Réveillon, eles poderão negociar diretamente com os produtores.

Para alguns expositores, a participação no evento representa uma venda significativa, já que a maior parte dos produtores chega a comercializar entre 70% e 80% da produção do segundo semestre durante a feira.

Floricultura e garden centers

Uma das novidades este ano é a Florê, uma floricultura criada especialmente para a feira. O espaço reúne flores de corte, presentes, arranjos e um café para mostrar que uma loja de flores pode oferecer mais do que produtos e criar uma experiência de compra. A ideia é apresentar ao visitante diferentes possibilidades de exposição, composição e atendimento que possam ser adaptadas às floriculturas.

O consumidor, nesse modelo, é convidado a permanecer no ambiente, descobrir produtos e estabelecer uma relação mais próxima com as flores. A mesma lógica aparece no Garden Veiling, que reproduz um garden center dentro da feira. Flores, plantas, vasos, acessórios e outras possibilidades de comercialização são reunidos em um único ambiente. O espaço também mostra como esses estabelecimentos vêm ampliando sua oferta, incorporando produtos e serviços, a fim de transformar a visita em um programa para toda a família.

“Temos um programa de tendências dentro da cooperativa em que mostramos o que está acontecendo com flores e plantas no Brasil e em diversos outros países. Quando falamos em variedade, inovação, hibridação, exposição e comportamento de consumo, visitamos floriculturas também fora do Brasil e captamos essas informações”, informa Thamara. Segundo ela, a proposta da feira é trazer essas referências para a realidade brasileira.

“Por isso, nesta edição, desenvolvemos uma floricultura onde nossos visitantes poderão vivenciar essa experiência, entrar em uma loja, ver a exposição de flores, descobrir o que mais ela pode agregar ao negócio e ter ideias para uma jornada diferenciada, além de um garden center para mostrar como esses estabelecimentos estão inovando e, além de flores e plantas, inclusive oferecendo produtos para pet shop e acessórios.”

A Vitrine de Tendências, com curadoria do pesquisador Dr. Hélio Junqueira, é outro ponto de atenção desta edição. O espaço abriga uma mostra de arte floral contemporânea, com arranjos biofílicos (composições que valorizam a conexão com a natureza por meio de flores, folhagens, galhos, plantas e outros elementos naturais) e referências às rocalhas (elementos paisagísticos formados principalmente por pedras e rochas, presentes nos jardins românticos).

A proposta dá continuidade ao trabalho de apresentar referências que ajudam a interpretar os movimentos da floricultura e do paisagismo, conectando inovação, comportamento de consumo, estética e novas formas de utilização de flores e plantas. Já o espaço “Respire e sinta o verde” aposta em uma experiência imersiva para mostrar como as plantas podem transformar ambientes e sensações.

A proposta é trazer as flores e plantas associadas à qualidade do ar e ao bem-estar em uma bolha inflável transparente para que os visitantes conheçam as plantas classificadas com esse conceito e que contribuem para a remoção ou retenção de substâncias que podem evaporar de tintas, vernizes, ceras, colas, solventes e produtos de limpeza e até compostos químicos presentes no ar.

Palestras e experiências

A programação combina demonstrações práticas e conteúdos que podem ser aplicados diretamente por floristas, decoradores e profissionais do varejo. No Palco Univeiling serão apresentadas as palestras “Pesquisa de Consumo” (pesquisador Dr. Hélio Junqueira e Jorge Possato, CEO da CVH), “Marketing que Vende: Influência e Experiência na Jornada do Cliente” (Cadu Bispo, executivo na área de negócios digitais) e “Da Experiência à Gestão: Como Construir uma Floricultura Desejada” (Sybelle, da Floricultura Alexia Angels). No Espaço Experiência, Paulo Perissoto ensinará a preparar buquês para presentear; Tanus Saab apresentará técnicas e ideias para a criação de arranjos de jardim e Karina Saab dará dicas sobre confecção de buquês de noiva.

Sobre o Veiling Market

Inspirado na tradicional Trade Fair Aalsmeer, da Holanda, o Veiling Market é realizado desde 2010 e se consolidou como uma das principais datas do calendário da floricultura brasileira. Para produtores e compradores, é uma oportunidade de fechar negócios antes dos períodos de maior demanda. Para floristas, decoradores e varejistas, também funciona como uma espécie de termômetro do setor, antecipando produtos, estilos e ideias que devem chegar às lojas nos próximos meses.

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