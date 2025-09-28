A ginasta Flávia Saraiva deu show na final da trave e conquistou a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria, neste domingo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O desempenho da brasileira abriu caminho para um dia histórico, que terminou com o Brasil somando quatro medalhas.

Além de Flávia Saraiva

No solo, Júlia Soares garantiu a prata e a jovem estreante Júlia Coutinho ficou com o bronze.

Já Caio Souza brilhou nas barras paralelas e faturou a prata.

Leia + sobre esportes