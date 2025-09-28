Palmeiras cai pro Bahia (0-1) e perde chance de liderar

O Palmeiras foi a Salvador e foi derrotado pelo Bahia na tarde deste domingo. O Verdão perdeu a chance de passar a liderar o Brasileirão e deixar para trás o Flamengo.

O jogo foi muito movimentado e o time paulista reclamou das condições do gramado. O segundo tempo teve muita movimentação com a partida aberta dos dois

O gol do Bahia foi marcado em grande jogada que começou com lançamento do goleiro.

O atacante Ademir, que tinha entrado na segunda etapa, fez grande jogada pela parte direita do ataque baiano encarando três zagueiros alviverdes e chutou forte vencendo o goleiro Weverton.

O jogo seguiu quente, mas sem o Palmeiras causar grandes sustos ao gol do Tricolor Baiano.

