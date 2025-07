O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais este final de semana para negar que tenha fugido do Brasil logo após a ação da Polícia Federal que restringiu a movimentação de seu pai Jair Bolsonaro por risco de fuga do país. Ele falou em viagem programada desde o ano passado.

