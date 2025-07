Um homem foi preso este domingo depois de roubar uma igreja em Americana. Ele chegou a fugir, mas foi parado por um popular. Com D.W.L. estavam uma bíblia e latas de cerveja. O furto na Igreja Católica São José Operário no bairro São Vito por volta das 14h.

Ele foi denunciado por um popular que correu atrás e se atracou com o rapaz.

Resenha GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

EQUIPE CHARLIE NATUREZA: FURTO QUALIFICADO em igreja

DATA 20/07/2025 HORA 14HS 00min

LOCAL Avenida Pascoal Ardito, 186 São Manoel

BOGM 7734/2025 BOPC INDICIADO D. W. L

EQUIPE: SUB LEITE GCM EDUARDO

APOIO 236 SUB DINAEL SUB SCARAZZATTI GCMF JULIANA GCM VEDRANI

223 SUB E DIAS GCM MOURA

RESUMO DOS FATOS

Por solicitação do CSI, esta equipe, com apoio das demais viaturas, deslocou-se até o local, onde, segundo denúncia da empresa de alarme e monitoramento Veccon Segurança, um indivíduo havia acabado de praticar furto na Igreja Católica São José Operário.

De posse das características do suspeito e estando nas proximidades, esta equipe se deparou com o solicitante, que acompanhava o indivíduo em seu veículo particular. Ao tentar realizar a abordagem, o suspeito empreendeu fuga a pé, sendo acompanhado tanto pela equipe quanto pelo solicitante.

Durante a tentativa de contenção, o solicitante conseguiu agarrar o suspeito, momento em que ambos caíram ao solo. O indivíduo foi detido em seguida pela equipe e algemado devido à tentativa de fuga. O solicitante sofreu escoriações no braço esquerdo e o detido apresentou lesões na face.

Com o suspeito foi localizada uma bolsa nas cores preta e vermelha contendo os seguintes itens: 18 latas de cerveja da marca Império, 5 latas de refrigerante Coca-Cola, uma Bíblia e um pingente, um celular marca LG.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido para atendimento médico pela equipe da ROMU 236 e, posteriormente, apresentado na Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial de plantão Dr Robson ratificou a voz de prisão. Por determinação da mesma, foi requisitada perícia no local, em razão dos danos causados à porta da igreja. O indivíduo permaneceu a disposição da Justiça, sem mais.

