Zanaga e Praias em alerta- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana trabalha, na manhã desta segunda-feira (21), no reparo de uma adutora que rompeu na Avenida Affonso Pansan, na altura do número 175. Equipes da autarquia buscam concluir o serviço o mais rápido possível.

Em razão do rompimento e da consequente execução do reparo, o bombeamento de água será interrompido para os Centros de Reservação CR-12, CR-13 e CR-14, o que pode afetar o abastecimento na região do Pós-Anhanguera.

Zanaga- bairros atendidos pelos reservatórios são:

CR-12: Antônio Zanaga I e II, Jardim Brasil, Fazenda Barroca, Jardim Nascente Boer, Nossa Senhora Aparecida, Santa Eliza, Residencial Praia dos Namorados, Vale das Nogueiras, bairro Barroca, Salto Grande, Distrito Industrial Abdo Najar, Vila Bela, Parque Primavera, Parque Industrial 9 de Julho e Vila Bertini.

CR-13: ASTA, Jardim Novo Paraíso, Berinjela, Camargo, Chácara Letônia, Chácara Mantovani, Chácara São Francisco, Fazenda Santa Lúcia, Fazenda Santa Angélica, Iate Clube de Americana, Phillipson Park, São Vito, Villagio, Iate Clube de Campinas, Tancredi, Praia dos Namorados, Bosque dos Ipês, Paineiras, Riviera Tamborlim, Boa Esperança, Altos da Represa, Tapera, Chácara Lucília, Parque das Mangueiras, Vista Alegre, Recanto do Jatobá, Vale das Paineiras e Vale das Nogueiras.

CR-14: Boa Esperança, Bairro da Lagoa, Olho d’Água, Jardim América, Campo Belo, Jardim Imperador, Quinta dos Romeiros, São José – Praia Azul, São José, São Sebastião, Portal dos Nobres, Praia Azul e Vila Santa Inês.

