Um homem foi preso, no fim da tarde deste domingo, por volta das 17h, após descumprir uma medida protetiva. O caso aconteceu no Condomínio Parque Áustria, no Jardim Bertoni, em Americana.

Por determinação do controle da Guarda Municipal, as equipes se deslocaram até o condomínio, onde a solicitante informou aos agentes sobre a medida protetiva contra o ex-marido. A mulher afirmou que o homem estava em frente ao condomínio.

LEIA TAMBÉM: DISE de Americana faz apreensão recorde; 1 tonelada de maconha

A mulher então passou as características do ex-marido e os guardas realizaram a abordagem. Ele afirmou que estava lá pois queria conversar com a ex-mulher, mesmo ciente da medida protetiva.

O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial determinou a prisão, ficando o mesmo à disposição da Justiça.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento