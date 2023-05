PM realiza “Operação Caça Níquel” e apreende várias maquininhas

A Polícia Militar realizou, na última sexta-feira, a “Operação Caça-Níquel” na área do do 19º BPM/I. A ação foi desencadeada por Policiais Militares com o emprego do efetivo operacional e administrativo e contou com o apoio da Perícia Científica e da Polícia Civil.

O intuito da operação foi a intensificação do policiamento ostensivo durante a atividade policial na fiscalização de estabelecimentos comerciais, principalmente bares, para combater jogos de azar, um dos principais indicadores criminais da PM.

A operação resultou em 36 pessoas abordadas, 11 estabelecimentos vistoriados, 04 ocorrências de jogos de azar, 06 BO/PM lavrados, 03 relatórios de averiguação de incidentes administrativos (RAIA) lavrados, 13 máquinas de jogos de azar e 30 maços de cigarros apreendidos.

Os objetos foram apreendidos em estabelecimentos de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Arthur Nogueira.

