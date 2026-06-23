O vereador de Santa Bárbara Carlos Fontes (União Brasil) ficou pistola com a interferência no partido na cidade e decidiu descascar um coordenador que decidiu tirar o comando da legenda de seu grupo. O vereador usou seu tempo na palavra livre para expor o desgosto com a troca no partido.

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Apesar de não citar nomes, ele foi bem enfático ao descrever atuações do assessor da legenda por sua atuação na política local. Fontes disse que o tal ‘traíra’ até tinha tentado retirar seu filho, Marcos, de ser candidato a vice na chapa de Dr José nas eleições municipais de 2024.

Fontes perdeu a nominata

O vereador, que tem quase 30 anos de Câmara de Vereadores, disse que a nominata do União foi trocada à revelia e que as parcerias para as eleições seriam todas mantidas. O herdeiro de Carlos, Marcos Fontes, se aproximou do PP do deputado federal Maurício Neves recentemente e o grupo tende a migrar para o novo partido com vistas às eleições de 2028.