O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providencias da prefeitura sobre a redução, manutenção e fiscalização das vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência (PCD) na região central do município.

No documento, o parlamentar relata ter recebido reclamações sobre a redução das vagas exclusivas para PCD, além do uso irregular desses espaços. “Estamos cobrando esclarecimentos e maior fiscalização para garantir acessibilidade, mobilidade e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Essas vagas são essenciais para promover inclusão e autonomia”, afirma Marcos.

O autor questiona no requerimento dados sobre a quantidade atual de vagas e se houve uma redução nas unidades de estacionamento exclusivo para pessoas com deficiência, além de perguntar se a administração municipal tem previsão para a criação de novas vagas e quais medidas de fiscalização estão sendo tomadas para coibir a má utilização desses espaços.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (23) e encaminhado à prefeitura para resposta.