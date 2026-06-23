A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou a programação da 27ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara, evento que será realizado no dia 28 de junho (domingo), das 9 às 18 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara.

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Com entrada gratuita, a celebração reunirá atrações musicais, gastronomia e momentos de valorização da história e da cultura barbarense.

A programação terá início às 9 horas com a tradicional Missa, que marca a abertura da festa. Na sequência, às 10h30, a Corporação Musical União Barbarense (Comub) fará sua apresentação. Ao meio-dia, o Grupo Intui’Samba sobe ao palco com sucessos do samba e do pagode. Às 14 horas, a banda Estrela Perdida animará o público com seu repertório sertanejo, enquanto a dupla Dany & Diego encerrará as apresentações musicais às 16h30.





Atrações em Santa Bárbara

Além das atrações artísticas, o público poderá aproveitar a Praça de Alimentação, composta por entidades assistenciais e organizações sem fins lucrativos do município, que comercializarão alimentos e bebidas durante o evento. A iniciativa contribui para a geração de recursos destinados à manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pelas instituições participantes.

Criada em 1997, a Festa da Negadinha da Usina S Bárbara nasceu com o propósito de promover o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara e preservar a memória de um dos mais importantes patrimônios históricos do município. Ao longo de quase três décadas, o evento se consolidou como uma das principais manifestações culturais de Santa Bárbara d’Oeste, reunindo gerações em torno da música, da gastronomia e das lembranças que ajudam a contar a história da cidade.

A 27ª Festa da Negadinha da Usina S Bárbara acontecerá no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, sem número, no Residencial Dona Margarida.