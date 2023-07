Fontes filho anuncia R$ 200 mil pra SB

Fontes filho e pai trazem R$ 200 mil para a Saúde de Santa Bárbara

O deputado federal Alexandre Leite, União Brasil-SP, atendendo a solicitação do presidente da sigla barbarense, Marcos Fontes e do vereador Carlos Fontes, do mesmo partido, comunicou o envio de R$200 mil para custeio na área da saúde pública do munícipio.

O pedido partiu da bancada do União Brasil da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, representada pelo vereador Carlos Fontes. “Agradeço o empenho do deputado Alexandre Leite em atender o nosso pedido. Essa é uma ação dentre muitas que alinhamos com o Alexandre que acontecerá em nossa cidade”, comemorou Marcos Fontes.

E segue: “Recurso muito bem vindo, principalmente quando o assunto é Saúde. Já oficiamos o deputado Alexandre Leite para que outras áreas também possam receber recursos em Santa Bárbara, como segurança pública e entidades filantrópicas”, concluiu o vereador Carlos Fontes.



O prefeito Rafael Piovezan esta preparando toda a documentação necessária da secretariada da Saúde, juntamente com a secretaria Lucimeire Rocha, para encaminhar ao deputado Alexandre Leite, para receber esta verba o mais rápido possível, concluíram.

