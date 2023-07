O escritor tcheco Milan Kundera morreu nesta terça-feira

aos 94 anos, informou nesta quarta-feira (12/07) a emissora pública Czech Television.

“Infelizmente, posso confirmar que o Sr. Milan Kundera morreu (…) após uma longa doença”, disse à agência de notícias AFP Anna Mrazova, porta-voz da Biblioteca Kundera, em sua cidade natal, Brno.

O premiado autor ficou conhecido por romances que escrutinam os pensamentos, sentimentos e crenças do indivíduo, assim como sexo e relacionamentos.

Em sua obra-prima, A Insustentável Leveza do Ser, Kundera contou a história de um triângulo amoroso tendo como pano de fundo a Primavera de Praga. O épico transformou Kundera em uma estrela literária internacional ao ser publicado em 1984.

Na época, o romancista dissidente tcheco vivia exilado em Paris havia quase uma década. Seus livros foram proibidos na Tchecoslováquia e, depois que o governo apoiado pelos soviéticos o privou da cidadania em 1978, ele continuou sendo o escritor exilado mais famoso do país.

Após a Revolução de Veludo, a queda da Cortina de Ferro e a criação da República Tcheca, o escritor nunca mais voltou a viver na sua terra natal. “Não existe esse sonho de retorno”, disse ele certa vez em entrevista ao semanário alemão Die Zeit. “Levei minha Praga comigo; o cheiro, o sabor, a língua, a paisagem, a cultura.”

Os romances de Kundera começaram a ser publicados na língua tcheca a partir da década de 1990, mas A Insustentável Leveza do Ser não foi lançado em sua terra natal até 2006.

Influência socialista

Nascido em 1º de abril de 1929 em Brno, Tchecoslováquia, Milan Kundera não foi apenas influenciado pela cultura tcheca, mas ainda mais por construir uma carreira de escritor em plena era socialista.

Ao terminar o ensino médio, ele se juntou com entusiasmo ao Partido Comunista em 1948; dois anos depois, foi expulso por causa de “pensamento hostil e tendências individualistas”. Isso teve consequências: Kundera teve que interromper os estudos na Academia de liCinema, quando tinha apenas começado a estudar música e literatura.

A estreia como escritor foi em 1953 com a coleção de poesia Man: A Wide Garden. Nela, ele tratou do realismo socialista, embora de uma perspectiva comunista. Mais tarde, voltou ao Partido Comunista – de onde foi expulso mais uma vez. Foi uma relação difícil. As “tendências individualistas” de que o PC o acusava quando foi expulso pela primeira vez tornaram-se um ponto de discórdia na década de 1960. Kundera escreveu histórias de humor e em 1967 foi publicado seu primeiro romance, A brincadeira.

Após DW Brasil

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento