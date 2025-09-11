Mais um foragido da Justiça preso por monitoramento inteligente de Sumaré

Polícia Municipal detém procurado circulado pela Rodoviária Municipal

As equipes da Polícia Municipal de Sumaré prenderam um foragido da justiça por meio do sistema de monitoramento inteligente “Smart Suma”, implantado recentemente na cidade. Na última quarta-feira (10), o sistema identificou um indivíduo com mandado de prisão em aberto circulando pela Rodoviária Municipal. As equipes se deslocaram até o local e abordaram o foragido, que foi conduzido ao 1º Distrito Policial e permanece à disposição da Justiça.

O secretário de segurança e comandante da Polícia Municipal, Jeverson Eclair Soares, destacou que a ocorrência mostra a efetividade do sistema de monitoramento, que nas últimas semanas ajudou a identificar outro foragido que estava na cidade. “Os totens inteligentes do Smart Suma são um apoio fundamental para a segurança da nossa cidade. Com os alertas, nossas equipes se deslocam rapidamente até o local para fazer a abordagem, trazendo ainda mais agilidade para nosso trabalho”.

O prefeito Henrique do Paraiso parabenizou as equipes e ressaltou que a tecnologia é um “passo histórico para a segurança da nossa cidade”. “Sumaré já foi considerada uma das cidades mais perigosas da região. Estamos mudando este cenário, com tecnologia, trabalho sério e responsabilidade. O Smart Suma veio para trazer mais rapidez e resultados concretos para proteger nossa população”, disse.

Smart Suma

O Smart Suma é um sistema de segurança pública inteligente que alia tecnologia de monitoramento, reconhecimento facial e leitura de placas veiculares. O objetivo é reforçar a proteção, aumentar a sensação de segurança e agilizar ações de resposta sem usar o sistema para multar ou penalizar cidadãos.

