Sumaré inicia curso de formação para novos Fiscais de Posturas

A Prefeitura de Sumaré deu início nesta terça-feira (9) ao curso de formação para Fiscais de Posturas. A capacitação tem como objetivo preparar os participantes para atuar na fiscalização e no cumprimento das normas municipais, assegurando a ordem, o bem-estar da comunidade e o respeito ao espaço público.

Ao todo, 35 Policiais Municipais foram nomeados para exercerem a função de Fiscais de Posturas, em um reforço importante para a organização da cidade e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

O treinamento aborda conteúdos fundamentais para a atuação dos novos fiscais, como legislação vigente, procedimentos de fiscalização, atendimento ao público e técnicas de mediação de conflitos. A proposta é oferecer uma formação completa, capacitando os agentes para desempenhar suas funções de forma eficaz e próxima à comunidade.

O secretário municipal de Segurança e comandante da Polícia Municipal, Jeverson Eclair Soares, destacou a relevância da iniciativa. “A formação dos novos Fiscais de Posturas representa um avanço importante na organização da nossa cidade. Esses profissionais terão papel fundamental para garantir que as normas municipais sejam cumpridas, sempre com equilíbrio entre a fiscalização e o diálogo com a comunidade”.

