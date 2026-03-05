A temporada 2026 da Fórmula 1 tem sua primeira prova em 8 de março, com o Grande Prêmio da Austrália no Albert Park, em Melbourne, abrindo o calendário e marcando o início de uma profunda transformação técnica na categoria.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A categoria rainha do automobilismo mundial conta com um novo regulamento que altera significativamente o equilíbrio do grid. As unidades de potência passam a ter quase 50% da energia proveniente da parte elétrica, o MGU-H foi eliminado, os carros utilizam combustível 100% sustentável, e o pacote aerodinâmico foi redesenhado para melhorar eficiência energética e facilitar disputas roda a roda.

A mudança cria um cenário de incerteza competitiva, tradicionalmente um terreno fértil para surpresas.

Nesse contexto e após a bateria de testes que aconteceram em Barcelona e no Bahrein, a Betfair traz as probabilidades dos campeonatos mundiais de pilotos e construtores, além de outros dados sobre as equipes que estreiam na categoria e de Gabriel Bortoleto, o único brasileiro do grid atual.

O britânico George Russell, da Mercedes, surge como principal favorito ao título mundial de pilotos (25% de chances de ser campeão, com odd de 2.9), à frente do tetracampeão Max Verstappen (18% e odd de 4), da Red Bull, e de Charles Leclerc (12% e odd de 6). O heptacampeão Lewis Hamilton (10% de chances e odd de 7), companheiro de Leclerc na Ferrari, e Kimi Antonelli (8% de chances e odd de 9), companheiro de Russell, completam o grupo principal.

Já o atual vencedor entre os pilotos, Lando Norris, tem somente 7% de chances de vencer (odd 10), a mesma probabilidade que seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, que ficou em terceiro no mundial do ano passado. O inglês e o australiano venceram sete corridas cada em 2025.

Mundial de Pilotos Fórmula 1:

George Russell – 25% de chances de ser campeão;

Max Verstappen – 18%;

Charles Leclerc – 12%;

Lewis Hamilton – 10%;

Kimi Antonelli – 8%;

Lando Norris – 7%;

Oscar Piastri – 7%;

Fernando Alonso – 3%;

Isack Hadjar – 1%;

Pierre Gasly – 1%

Carlos Sainz – 1%

Alex Albon – menos de 1%;

Lance Stroll – menos de 1%;

Oliver Bearman – menos de 1%;

Gabriel Bortoleto – menos de 1%;

Nico Hulkenberg – menos de 1%;

Esteban Ocon – menos de 1%;

Liam Lawson – menos de 1%;

Franco Colapinto – menos de 1%;

Sergio Perez – menos de 1%;

Valtteri Bottas – menos de 1%;

Arvid Lindblad – menos de 1%.