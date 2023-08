Um VW Fox foi encontrado pela Guarda

Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta quarta-feira. A ação aconteceu por volta das 23h30 no jardim Vila Rica. A informação chegou aos GMs por denúncia via rádio. O carro era produto de furto apenas meia antes de ter sido deixado no local. Os ladrões o abandonaram na rua Arnaldo Covolan.

Leia abaixo o release mais pormenorizado enviado pelos GMs para a imprensa.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA: 16/08/23

HORA: 22:35

LOCAL: RUA ARNALDO ORLANDO COVOLAN N°95 JD. VILA RICA

AUTO LOCALIZADO

Durante patrulhamento Tático, está equipe foi informada pela rede de rádio da GCM sobre o furto de um veículo VW FOX EKB8A00 produto de furto a aproximadamente 20 minutos e que a localização deste referido veículo estaria pelo JD. Vila Rica, diante da informação intensificamos o patrulhamento pelo bairro onde foi visualizado o VW FOX com as portas abertas e sem o módulo de ignição, feito contato com o proprietário que compareceu ao local e por ainda não ter registrado a ocorrência de furto o veículo foi restituído a vítima.

