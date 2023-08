Projeto cria o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sumaré

O Projeto de Lei nº 180/2023, que institui o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular no município de Sumaré, foi aprovado na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (15). A proposta é de autoria dos vereadores Willian Souza (PT), Lucas Agostinho (União Brasil) e João Maioral (PDT) e recebeu 20 votos favoráveis durante a votação em plenário.

“O projeto tem como objetivo reconhecer e valorizar a presença da Igreja do Evangelho Quadrangular no Município de Sumaré, destacando sua relevância no contexto social e espiritual”, explica Willian Souza.

Após haver sanção do Executivo municipal, o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular será comemorado anualmente no dia 15 de novembro e a data será incluída no calendário oficial de eventos do Município de Sumaré.

“A Igreja do Evangelho Quadrangular desempenha um papel importante na promoção de valores, princípios e ações que contribuem para o bem-estar da comunidade, sendo justo e adequado estabelecer um dia em sua homenagem”, complementa Lucas Agostinho.

Conforme do projeto de lei, o Poder Executivo Municipal poderá promover e apoiar atividades, eventos culturais e religiosos, em parceria com a Igreja do Evangelho Quadrangular e outras entidades pertinentes, para celebrar a data e promover a integração da comunidade.

“A celebração do Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular vai promover a integração entre os membros da igreja e os demais cidadãos sumareenses, fortalecendo os laços comunitários e enriquecendo o calendário de eventos do município”, conclui João Maioral.

FUNDAÇÃO

A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada em 1 de janeiro de 1923, com a inauguração de sua sede internacional Angelus Temple, em Los Angeles, Estados Unidos, pela evangelista Aimée Semple McPherson. No Brasil, teve início com os pastores Harold Williams e Jesus Hermírio Vasquez, e foi fundada oficialmente em 15 de novembro de 1951, na cidade de São João da Boa Vista, São Paulo.

Em Sumaré, a Igreja Quadrangular surgiu em 1956, na casa de Elisa Tardio Pedrazoli, tendo como pastores titulares Leonardo Karkles e sua esposa Clara Karkles, com o apoio do pastor Antonio Landi, da cidade de Americana.

Sob o cuidado de diversos pastores, a Igreja Quadrangular de Sumaré teve franca expansão, até a cidade se tornar Sede Regional de 33 igrejas, localizadas no próprio município e em outras cidades da região, como Elias Fausto, Paulínia, Monte Mor, Hortolândia e Nova Odessa. Atualmente, somente em Sumaré a Igreja do Evangelho Quadrangular alcança um contingente de aproximadamente 4 mil membros.

