O candidato a deputado estadual Franco Sardelli (PL) realizou neste domingo (30) um adesivaço que reuniu apoiadores e lideranças políticas de Americana e de cidades da região. A ação aconteceu das 9h às 13h, no estacionamento do Shopping Via Direta, em Americana, e marcou mais uma mobilização da campanha.

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Ao longo da manhã, centenas de veículos passaram pelo local para receber os adesivos da campanha. O evento também contou com a presença de políticos da região, entre eles o prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi, que acompanharam a movimentação e conversaram com apoiadores.



Franco agradeceu a participação de todos que estiveram no adesivaço e destacou a receptividade que vem encontrando durante as agendas de campanha.

“Foi uma manhã muito especial. Quero agradecer a cada pessoa que passou por aqui, aos nossos apoiadores, às lideranças e a todos que estão caminhando ao nosso lado. O apoio e o carinho que tenho sentido nas ruas me motivam cada vez mais a trabalhar, percorrer as cidades e levar a nossa mensagem para toda a região e para o Estado”, afirmou Franco.



Para o candidato, a mobilização demonstra o envolvimento das pessoas com a campanha.

Franco animado com apoios

“Cada adesivo colocado em um carro representa alguém que acredita no nosso trabalho e que decidiu nos ajudar a garantir que a nossa região volte a ter representatividade. Só tenho a agradecer pela confiança e dizer que vamos seguir trabalhando muito”, completou.