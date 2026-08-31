A Guarda Municipal de Sumaré resgatou 12 animais durante uma ocorrência de denúncia de maus-tratos registrada na manhã de sexta-feira (28), em uma residência localizada no Parque Florely.

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Segundo as informações da ocorrência, foram encontrados no imóvel 10 galos que seriam utilizados em rinhas e duas galinhas. Os animais foram retirados do local e encaminhados à estrutura da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, onde deverão receber os cuidados necessários.

A ação teve início após uma denúncia apontar a possível situação de maus-tratos na residência. As equipes da Guarda Municipal foram até o endereço para averiguar a informação e localizaram os animais.

Um homem foi detido durante a ocorrência e conduzido às autoridades competentes para os procedimentos legais. Após os trâmites, ele responderá ao caso em liberdade, conforme determinação das autoridades responsáveis.

Animais recebem atendimento Guarda

Após o resgate, os 12 animais foram conduzidos ao Bem-Estar Animal de Sumaré, onde passam a receber acompanhamento. A medida busca garantir a segurança e os cuidados necessários aos animais retirados da situação denunciada.

A Prefeitura de Sumaré reforça a importância da participação da população no combate aos maus-tratos e orienta que denúncias sejam encaminhadas aos canais oficiais para que possam ser devidamente apuradas pelos órgãos responsáveis.

A ocorrência será investigada pelas autoridades, que deverão avaliar as circunstâncias e eventuais responsabilidades relacionadas à manutenção dos animais no imóvel.