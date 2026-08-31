O vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), estará na próxima terça-feira (1º de setembro) em Santa Bárbara d’Oeste e Americana, em uma agenda que reunirá encontros com lideranças, empresários e representantes da imprensa.

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A programação terá início em Santa Bárbara d’Oeste, onde Ramuth será recebido pelo candidato a deputado federal Denis Andia, que acompanhará os compromissos ao lado da candidata a deputada estadual Sara.

Na sequência, o vice-governador seguirá para Americana, onde participará de um café com o ex-prefeito Omar Najar.

A agenda na cidade também contará com entrevistas a veículos de comunicação e uma reunião com empresários.

Sara e Denis Andia acompanharão a agenda do vice-governador durante sua passagem pelas duas cidades, participando dos encontros e das conversas com representantes da sociedade e do setor produtivo.

A visita será uma oportunidade para apresentar demandas de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e da região, além de discutir temas relacionados ao desenvolvimento econômico e às necessidades dos municípios. A programação completa, com horários e locais dos compromissos, será divulgada pela organização.