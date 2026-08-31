Um homem que bebeu aparentemente além da conta terminou batendo o carro contra uma casa na região do Nova Americana em Americana na noite desde domingo.

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O caso foi na rua Xavantes por volta das 22h30 e o homem acabou preso. Na noite de domingo (30), policiais militares do 19º BPM/I atenderam a uma ocorrência de sinistro de trânsito em Americana, envolvendo um automóvel que colidiu contra uma residência.

Durante o atendimento, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, como forte odor etílico, fala pastosa, olhos avermelhados e confusão mental. No hospital, o motorista recusou-se a realizar o teste do etilômetro e o exame de sangue.

Bebe mais?

O veículo atingiu o portão do imóvel, invadiu a garagem e posteriormente colidiu contra uma parede, causando danos materiais. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve comprometimento da estrutura da residência. Após atendimento médico, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Americana. O condutor foi autuado em flagrante pelo crime de dirigir sob influência de álcool, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, permanecendo à disposição da Justiça.