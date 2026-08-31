Emagreceu com a caneta e o cabelo afinou? Entenda por que os fios podem sentir a perda rápida de peso

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O sucesso das canetas emagrecedoras trouxe uma nova relação das mulheres com o próprio corpo, mas os efeitos de uma perda de peso acelerada também podem aparecer em uma região que nem sempre entra na conta: o cabelo. Com a redução rápida de peso, algumas mulheres passam a perceber aumento na queda, fios mais finos e diminuição do volume, mudanças que podem estar relacionadas ao impacto que o processo de emagrecimento provoca no organismo.

Segundo Tati Cordeiro, especialista em cabelos e CEO do MegaHairInvisivel, a alteração pode ser percebida principalmente na densidade dos fios. “Quando o organismo passa por uma mudança importante em pouco tempo, o cabelo pode sentir. A mulher muitas vezes percebe primeiro no rabo de cavalo, que fica mais fino, na raiz mais aparente ou na dificuldade de conseguir o mesmo volume de antes. É uma mudança que pode afetar bastante a autoestima, porque o cabelo tem um peso importante na nossa percepção de imagem”, explica.

A especialista destaca que o quadro não deve ser atribuído automaticamente à medicação. A própria perda de peso pode envolver mudanças na alimentação, redução da ingestão de nutrientes e alterações no funcionamento do organismo, fatores que precisam ser avaliados individualmente. “É importante entender o que está acontecendo antes de tentar mascarar o problema. Queda e afinamento têm causas diferentes e, quando existe uma perda significativa de fios, o primeiro passo deve ser investigar o motivo e cuidar da saúde capilar”, afirma Tati.

Ao mesmo tempo em que as canetas ganharam espaço entre mulheres que buscam emagrecer, profissionais do setor de beleza também passaram a observar uma procura maior por soluções capazes de devolver visualmente o volume perdido. Entre elas estão as extensões capilares, especialmente entre mulheres que não querem esperar o crescimento dos fios ou que desejam disfarçar regiões em que a redução de densidade ficou mais evidente.

“Temos recebido mulheres que chegam ao salão depois de um processo de emagrecimento dizendo que sentem que o cabelo ‘sumiu’. Em alguns casos, a extensão pode ser uma alternativa estética para recuperar comprimento e volume enquanto a pessoa cuida da saúde dos próprios fios. Mas é preciso avaliar a estrutura do cabelo e escolher uma técnica adequada para não transformar uma preocupação estética em outro problema”, explica a CEO do MegaHairInvisivel.

Para Tati, a mudança mostra como o impacto do emagrecimento vai além da balança. “Quando uma mulher transforma o corpo rapidamente, é natural que ela também perceba mudanças na forma como se enxerga. O cabelo faz parte disso. Por isso, hoje existe uma procura maior por alternativas que ajudem a recuperar a sensação de volume e devolver segurança para essa nova fase, sempre respeitando a saúde e as características de cada fio”, finaliza.

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