Campanha de Multivacinação passa de 2,4 mil crianças e adolescentes vacinados em Santa Bárbara

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Iniciada no dia 3 de agosto, a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta já passou de 2,4 mil crianças e adolescentes imunizados com ao menos uma vacina em Santa Bárbara d’Oeste, totalizando 5,1 mil doses aplicadas.

Promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e prefeituras, a ação é destinada a menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário Estadual de Vacinação.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, realiza as aplicações nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. A iniciativa segue até o dia 1º de setembro e tem a finalidade de avaliar e atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes.

No período da campanha, os pais e/ou responsáveis devem levar os menores às unidades com a carteira de vacinação, documento de identificação com foto e cartão SUS em mãos para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de reforço.

No Município, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacinação devem ser consultados diretamente em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais da vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454-1107

UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454-8402/ 3463-1108

UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457-5072 / 3454-4140

UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457-4981 / 3458-2686

UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454-6515 / 3454-1279

UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457-3675 / 3454-5798

UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457-5021 / 3458-6861

UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454-4885 / 3454-3803

UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457-4856 / 3457-8054

UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454-5669 / 3454-5224

Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463-1059 / 3463-1431

Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455-0394 / 3463-1163

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