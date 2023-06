Deborah Secco na novela e na franquia

Desde o dia 06 de maio, moradores da cidade de Americana, no interior de São Paulo, podem aproveitar as novidades apresentadas pela Peça Rara, rede de franquias de brechó que tem como sócia a atriz Déborah Secco. A marca foi fundada há 16 anos e ingressou no segmento de franchising em 2019, trazendo ao mercado produtos de second hand (segunda mão). Dessa forma, a rede trabalha o conceito de ressignificação de diversos itens, como peças de vestuário e de casa, livros, brinquedos, entre outros, que passam a ter um novo ciclo de vida, estimulando a economia circular.

A primeira loja da região será comandada pelo casal Edmilson Vasconcelos e Daniela Ferreira Gomes Vasconcelos. Com formação em Gestão e Marketing, o empresário tem anos de experiência com vendas e desenvolveu a arte de se relacionar com as pessoas. Além de estar à frente de uma empresa de tecnologia com 60 colaboradores, surgiu a necessidade de investir em uma franquia para engajar sua esposa em algum negócio que tivesse conexão com as aptidões dela. Em seguida, teve início o processo de pesquisa, buscando opções sólidas e de longo prazo. Neste interim, o casal conheceu melhor a operação da Peça Rara, por meio do Grupo SMZTO.

“A área de moda combina perfeitamente com as habilidades e o talento da Daniela. Mas, o que também nos encantou foi o conceito de economia circular. Entendemos que o negócio em si é sustentável, tanto para o meio ambiente quanto para o investimento. Somos conservadores e entendemos ser um investimento duradouro, sem modismo e com grande oportunidade de crescimento. Prova disso é que temos planos de abrir uma segunda operação, que será implantada em Piracicaba, também no interior de São Paulo, no segundo semestre do ano”, revela o franqueado.

Além de oferecer as melhores oportunidades para a moda circular na cidade, a loja foi preparada para abraçar toda a família, ser um ponto de encontro e entretenimento. Aberta na Vila Medon, a franquia conta com uma localização privilegiada, com estacionamento próprio e um jardim vertical natural para compor o ambiente e disponibilizar um espaço “instagramável” para os clientes tirarem fotos. A unidade oferece diversos itens de moda masculina, feminina, infantil e acessórios, além de ter uma seção de Moda Casa, com opções diversas de decoração, utensílios etc. Entre as marcas mais procuradas pelos consumidores da região, estão Farm, Calvin Klein, Shoulder, Tommy Hilfiger e Carter’s.

“Americana nos acolheu e sentimos muito o entusiasmo e o engajamento das pessoas que visitam a Peça Rara, tanto para desapegar de suas roupas como para comprar verdadeiros achados que garimpamos, buscando oferecer sempre produtos de qualidade. Nossa expectativa é que a moda circular se torne ainda mais um padrão de vida das pessoas e contribua para termos um mundo melhor. Também ficamos animados, pois colaboramos com a geração de empregos na cidade após a inauguração do espaço. Até o momento, tudo caminha para termos um crescimento econômico sustentável”, explica Edmilson.

Peça Rara

Líder em seu segmento e com 16 anos de atividade, a rede de franquias de brecho que dá vida nova e ressignifica roupas e outros itens domésticos nasceu em Brasília e atualmente tem 90 lojas espalhadas pelo Brasil. Oferece, além de moda feminina, masculina e infantil, itens de decoração para a casa como quadros, tapetes, vasos, entre outros. A marca aposta em um novo estilo de vida por meio de uma sociedade comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social com o conceito second hand (uso de segunda mão), que promove a economia circular e o consumo consciente.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento