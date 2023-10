Um homem que fugia da PM se deu mal ao cair

do telhado durante a correria pra se livrar dos homens da lei. Ele procurado pela Justiça ficou ferido após cair de um telhado durante a tentativa de fuga, em Americana (SP), neste sábado (28). Ele precisou de atendimento médico antes de ser autuado e detido.

Mais notícias da cidade e região

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe descobriu o mandado de prisão e seguiu até a casa do suspeito no Jardim Novo Paraíso.

No endereço que fica na Rua João Cândido, os policiais encontraram o portão da casa aberto e viram um homem que batia com as características. Quando notou a presença policial, o suspeito fugiu pelos telhados das residências vizinhas.

A abordagem aconteceu apenas na Rua Antonieta Bertini Cordenonsi, região do Loteamento Residencial Jardim Villagio. O procurado sofreu uma queda no local e precisou de atendimento médico.

A PM conduziu o homem ao hospital municipal e só depois, seguiu para a Central de Polícia Judiciária (CPJ). O procurado ficou detido para cumprimento da pena.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP