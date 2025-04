Fugiu da Gama, bateu no cone e caiu pista

O caso começou em Americana e foi terminar na av Contatto.

*GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA*

*EMBRIAGUEZ AO VOLANTE / ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR / RECEPTAÇÃO*

*AV ALFREDO CONTATO 10*

*BO GM N. 4387/2024*

*início 03:49*

*BO PC N.FZ1958-1/2025, 2° DP*

*SUBINSPETORIA ROMU 235*

*SUBINSP SIDERLEI*

*SUBINSP AGUILERA*

*GCM FRIEBOLIN*

*GCM PROCÓPIO*

*APOIO*

*VIATURA 219*

*GCM WILSON*

*GCM R ALMEIDA*

*AVERIGUADA*

M A C M

*CPF*

468.852.828-04

28 anos.

*VEÍCULO*

Titan vermelha

Placa CNL 8344



*síntese*

Equipe Em patrulhamento pela rua Colômbia passou pela equipe duas motocicletas em atitude suspeita, uma delas aparentando ostentar placa artesanal e que em pesquisa constou ser de uma Honda azul de SP produto de furto. Ao tentar a abordagem os indivíduos empreenderam fuga em direção a Av. Santa Bárbara, acessando a rua da Agricultura e no cruzamento com a Av. Alfredo Contatto, invadiu um posto de combustível, e ao atropelar um cone de sinalização, perdeu o controle, batendo contra a mureta do restaurante A Fazenda, do outro lado da via, sendo abordado e detido neste momento, a outra motocicleta com dois indivíduos se evadiu do local, não sendo possível abordá-los.

Fugiu

Com o indivíduo já identificado como Mateus, foi observado que o mesmo exalava forte odor etílico e fala pastosa. Em revista pessoal, foi localizado somente um celular marca Samsung na cor azul, em pesquisa nominal constou antecedente por tráfico de drogas e também CNH suspensa, em averiguação na motocicleta, foi constatado que a placa é artesanal, e que o número do motor condiz com os dados da placa, não foi possível confirmar a numeração do Chassi pois o mesmo encontra-se suprimido. Vale ressaltar que a motocicleta está com queixa de furto desde 2007, conforme BO 2277/ 2007 na delegacia de Embu Guaçu. A motocicleta em questão é azul , porém nesta data ela está com o kit na cor vermelha. Por conta da colisão a equipe solicitou que a equipe da vtr 219, Gcms Wilson e R.Almeida, permanece no local até a chegada do guincho para a condução do veículo ao plantão policial de Santa Bárbara d’oeste. Esta equipe conduziu Mateus até o hospital municipal Edson Mano para atendimento médico, e após ser medicado, conduzido ao plantão policial para apresentação dos fatos. Após a apreciação pela autoridade policial delegado de polícia Dr Yan Loui de Queiroz, deliberou pelo registro do BOPC, registrado pelo escrivão Marcelo. Indagado Mateus afirmou ter adquirido a motocicleta no bairro pq Planalto em Santa Bárbara d’oeste, com um indivíduo chamado Erick, diante o exposto, a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante, em desfavor de Mateus, recolhendo o mesmo ao ergástulo público onde aguardará pela audiência de custódia, apreendendo o celular, e a motocicleta recolhida ao pátio municipal. Nada mais.

