Fundação Procon alerta para golpes com uso indevido do nome da instituição

O Procon de Americana alerta consumidores e fornecedores sobre o uso indevido do nome da Fundação Procon-SP em mensagens falsas enviadas por golpistas. A orientação é para que a população fique atenta e adote alguns cuidados para evitar fraudes.

1) Informações importantes

– Todas as eventuais comunicações enviadas (e-mails) são com a indicação do domínio @procon.sp.gov.br;

– As interações virtuais com o Procon-SP são feitas exclusivamente por meio do site https://www.procon.sp.gov.br/

– Os serviços disponibilizados pelo Procon-SP para a população são gratuitos.

2) Como agem os infratores e como são as mensagens suspeitas?

– Mensagens enviadas em nome do Procon-SP orientando a clicar em botão e/ou link para acessar relatórios ou processos devem ser ignoradas;

– Desconfie de mensagens prometendo indenizações, cashback, prêmios ou outras vantagens; que contenham “botões” para clicar e acessar relatórios ou processos; que solicitem dados pessoais e bancários; ou que informem que há pendências junto à instituição;

– A recomendação é que consumidores e fornecedores que receberem mensagens ou outra comunicação suspeita registrem um Boletim de Ocorrência junto a uma Delegacia de Polícia.

3) Quais os canais de comunicação e interação do Procon-SP?

– As informações sobre os serviços e as comunicações com a instituição devem ser feitas diretamente na plataforma digital do Procon-SP em https://www.procon.sp.gov.br/

3.1. Para consumidores: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/

Ao acessar o botão “Faça aqui sua reclamação”, o consumidor é direcionado para o link https://consumidor2.procon.sp.gov.br/login

3.2 Para fornecedores: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-fornecedor/

O atendimento pessoal para verificar processos administrativos já instaurados é feito na Rua Conselheiro Furtado, 503, 3º andar, Liberdade, São Paulo, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados;

4) Quais são os canais de outros órgãos de defesa do consumidor?

4.1. Em nível municipal: Para verificar endereço de Procons Municipais do Estado de São Paulo conveniados ao Procon-SP: https://www.procon.sp.gov.br/institucional/#institu_proconsestado

Em Americana, o Procon funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro.

O contato também pode ser realizado pelo site http://www.americana.sp.gov.br/portal_procon ou pelo telefone 151.

4.2 Em nível federal (Plataforma Consumidor.Gov): A SENACON – Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, possui uma plataforma alternativa de interlocução direta entre consumidores e fornecedores. As informações podem ser acessadas em: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/#ConsumidorGov

5) Quais são as redes sociais do Procon-SP?

• YouTube – https://www.youtube.com/c/TVProconSP

• Instagram – https://www.instagram.com/proconsp/

• Facebook – https://www.facebook.com/proconsp/

• X – https://x.com/proconspoficial

• Threads – https://www.threads.com/@proconsp

• LinkedIn – https://linkedin.com/company/proconsp

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