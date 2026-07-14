Fundação Procon alerta para golpes com uso indevido do nome da instituição
O Procon de Americana alerta consumidores e fornecedores sobre o uso indevido do nome da Fundação Procon-SP em mensagens falsas enviadas por golpistas. A orientação é para que a população fique atenta e adote alguns cuidados para evitar fraudes.
1) Informações importantes
– Todas as eventuais comunicações enviadas (e-mails) são com a indicação do domínio @procon.sp.gov.br;
– As interações virtuais com o Procon-SP são feitas exclusivamente por meio do site https://www.procon.sp.gov.br/
– Os serviços disponibilizados pelo Procon-SP para a população são gratuitos.
2) Como agem os infratores e como são as mensagens suspeitas?
– Mensagens enviadas em nome do Procon-SP orientando a clicar em botão e/ou link para acessar relatórios ou processos devem ser ignoradas;
– Desconfie de mensagens prometendo indenizações, cashback, prêmios ou outras vantagens; que contenham “botões” para clicar e acessar relatórios ou processos; que solicitem dados pessoais e bancários; ou que informem que há pendências junto à instituição;
– A recomendação é que consumidores e fornecedores que receberem mensagens ou outra comunicação suspeita registrem um Boletim de Ocorrência junto a uma Delegacia de Polícia.
3) Quais os canais de comunicação e interação do Procon-SP?
– As informações sobre os serviços e as comunicações com a instituição devem ser feitas diretamente na plataforma digital do Procon-SP em https://www.procon.sp.gov.br/
3.1. Para consumidores: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/
Ao acessar o botão “Faça aqui sua reclamação”, o consumidor é direcionado para o link https://consumidor2.procon.sp.gov.br/login
3.2 Para fornecedores: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-fornecedor/
O atendimento pessoal para verificar processos administrativos já instaurados é feito na Rua Conselheiro Furtado, 503, 3º andar, Liberdade, São Paulo, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados;
4) Quais são os canais de outros órgãos de defesa do consumidor?
4.1. Em nível municipal: Para verificar endereço de Procons Municipais do Estado de São Paulo conveniados ao Procon-SP: https://www.procon.sp.gov.br/institucional/#institu_proconsestado
Em Americana, o Procon funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro.
O contato também pode ser realizado pelo site http://www.americana.sp.gov.br/portal_procon ou pelo telefone 151.
4.2 Em nível federal (Plataforma Consumidor.Gov): A SENACON – Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, possui uma plataforma alternativa de interlocução direta entre consumidores e fornecedores. As informações podem ser acessadas em: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/#ConsumidorGov
5) Quais são as redes sociais do Procon-SP?
• YouTube – https://www.youtube.com/c/TVProconSP
• Instagram – https://www.instagram.com/proconsp/
• Facebook – https://www.facebook.com/proconsp/
• X – https://x.com/proconspoficial
• Threads – https://www.threads.com/@proconsp
• LinkedIn – https://linkedin.com/company/proconsp
Leia Mais notícias da cidade e região