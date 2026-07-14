O município de Americana sedia, nos dias 1º e 2 de agosto, o Revelando SP, maior festival de cultura tradicional paulista. Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o evento ocupa o Centro de Cultura e Lazer (CCL), com entrada gratuita, reunindo 66 participantes de 45 cidades com culinária, artesanato, manifestações artísticas e shows de Sami Rico e Mococa & Paraíso, no sábado (1º), e Renato Teixeira, no domingo (2).

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O evento conta com correalização da Prefeitura de Americana, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte e apoio institucional do Sebrae.

O lançamento ocorreu nesta segunda-feira (13), no auditório do CCL, onde o prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, recepcionaram a secretária estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

O prefeito Chico Sardelli reconheceu a importância da parceria com o Governo do Estado. “Quero agradecer do fundo do coração a escolha da cidade de Americana. Nossa cidade tem sua história, seus valores e não tenho dúvida de que o Revelando SP vai aflorar ainda mais a possibilidade de famílias estarem presentes, valorizando a nossa história e a história paulista. Secretária, por favor mande um abraço ao meu governador Tarcísio de Freitas e meu agradecimento por mais esta parceria de sucesso”, disse.

“O Revelando SP em Americana cumpre o papel fundamental de resgatar e salvaguardar a identidade regional e as tradições do nosso interior. Trazer o maior festival de cultura tradicional do Estado para o município é uma forma de garantir que os saberes, a culinária e o artesanato paulistas continuem vivos e acessíveis para as próximas gerações, fortalecendo o sentimento de pertencimento de cada região”, destacou a secretária estadual Marília Marton.

“Esse foi um trabalho importante, colocar Americana dentro do calendário desse evento que é um dos mais importantes e interessantes para a economia criativa e para a cultura. Esse evento tem a cara do interior paulista e tenho certeza de que vai agradar muito a população de Americana e região. Venham para curtir e para aproveitar porque esse é um evento que vale pela vivência, pela experiência e pelo encontro proporcionados”, convidou o secretário municipal Vinicius Ghizini.

Esta edição conta com 45 municípios paulistas: Américo Brasiliense, Bragança Paulista, Biritiba Mirim, Caçapava, Campinas, Guapiara, Guararema, Guaratinguetá, Guarulhos, Hortolândia, Iepê, Iguape, Itapira, Itaoca, Jacareí, Mogi Guaçu, Mongaguá, Monte Mor, Nazaré Paulista, Novo Horizonte, Palmital, Pariquera-Açu, Pedra Bela, Peruíbe, Pindamonhangaba, Piracaia, Piracicaba, Porto Feliz, Praia Grande, Rafard, Redenção da Serra, Ribeirão Grande, Sales Oliveira, Salto de Pirapora, Santa Fé do Sul, Santo Antônio da Alegria, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, Sarapuí, Socorro, Tarumã, Taubaté e Várzea Paulista.

Realizado há quase três décadas, o Revelando SP soma mais de 60 edições. Em 2026, a temporada inclui edições já realizadas em Barretos, Iguape e São José dos Campos, esta última em 23 de julho. Depois da estreia em Americana, o festival seguirá para Presidente Prudente e São Paulo.

Também estiveram presentes ao lançamento os vereadores Fernando da Farmácia, Gutão do Lanche, Leco Soares e Renan de Ângelo, o secretário Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fabio Renato de Oliveira.

SERVIÇO

Evento: Revelando SP – Americana

Data: 1º e 2 de agosto (sábado, das 10h30 às 23h; domingo das 10h30 às 20)

Local: CCL (Centro de Cultura e Lazer) – Avenida Brasil, 1.293

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Sobre a Associação Paulista dos Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

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