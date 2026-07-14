As vereadoras da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Americana se reuníram na quarta-feira (8) com o delegado de polícia titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Americana, Dr. Edson Antonio dos Santos, para discutir o atendimento prestado a mulheres vítimas de violência no município.

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Participaram da reunião a vereadora Leonora Périco (PL), Procuradora Especial, e as vereadoras Jacira Chávare (Republicanos), Roberta Lima (PRD) e Talitha De Nadai (PDT), procuradoras adjuntas.

Durante o encontro, o delegado explicou que o protocolo de atendimento adotado pela DDM segue um fluxo integrado entre os serviços públicos, iniciando pelo acolhimento e escuta qualificada, com avaliação da situação de risco. Nos casos em que houver necessidade de atendimento médico, a mulher deve ser encaminhada às unidades de saúde, e, quando necessário, acionadas as forças de segurança para registro da ocorrência e garantia de proteção.

Após o atendimento inicial, são realizados os encaminhamentos para a rede de apoio, como Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), acompanhamento psicológico e demais serviços competentes, conforme a complexidade de cada caso. “O atendimento deve ser sempre humanizado, sigiloso e articulado entre os órgãos envolvidos”, destacou Dr. Edson.

Delegado orientou vereadoras

As parlamentares obtiveram ainda orientações quanto à forma adequada de atuação da Procuradoria no atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, visando a definição de um fluxo de encaminhamento a ser incluído no estatuto do órgão. Segundo o delegado, o acolhimento deve ser feito com atenção e escuta e, nos casos em que houver lesões, a vítima deve ser encaminhada para atendimento em unidade de saúde, onde será seguido o protocolo oficial de atendimento, podendo também ser encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher.

Ainda segundo Dr. Edson, é importante que, sempre que possível e com o consentimento da vítima, haja o acompanhamento pela Polícia Militar, a fim de garantir a segurança e evitando exposição desnecessária.

De acordo com a Procuradora Especial da Câmara, vereadora Leonora Périco, as informações obtidas servirão de base para a construção e consolidação do fluxo de atendimento no estatuto da Procuradoria Especial da Mulher, garantindo alinhamento com a rede de proteção existente no município.

“Foi uma reunião muito positiva. O delegado deixou claro que o protocolo já adotado pelo município funciona, o que nos traz tranquilidade. Além disso, fomos bem orientadas sobre a conduta que devemos seguir como procuradoras, o que nos dá uma base importante para a construção do nosso próprio fluxo de atendimento dentro do estatuto”, destacou.

“Essa reunião foi muito importante porque nosso compromisso é garantir que as mulheres em situação de vulnerabilidade recebam um atendimento acolhedor, seguro e, principalmente, eficaz. Procuramos a Delegacia de Defesa da Mulher para compreender melhor os protocolos já existentes e alinhar a atuação da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara com a rede de proteção”, comentou Jacira Chávare.

“Fortalecer a rede de proteção às mulheres exige integração entre os órgãos públicos. Essa reunião foi fundamental para alinharmos protocolos e aperfeiçoarmos a atuação da Procuradoria Especial da Mulher, garantindo um acolhimento cada vez mais humanizado, seguro e eficiente às mulheres que buscam nosso apoio”, acrescentou Roberta Lima.

“Essa reunião foi fundamental para alinharmos a atuação da Procuradoria Especial da Mulher com a rede de proteção do município, garantindo um acolhimento cada vez mais qualificado e humanizado às mulheres. Conhecer de perto o protocolo da Delegacia da Mulher fortalece nosso trabalho e contribui para construirmos um fluxo de atendimento integrado, seguro e eficiente”, concluiu Talitha De Nadai.

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