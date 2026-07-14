Em um contexto de aumento de 823% nos casos de afastamento por burnout nos últimos quatro anos (foram 7.595 registros de benefícios concedidos por incapacidade temporária por esgotamento profissional em 2025, contra 823 em 2021), muitas pessoas buscam respostas para uma mesma questão:

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por que tanto esforço nem sempre se traduz em realização? Para Bruno Gimenes e Patrícia Cândido, a origem desse problema pode estar além das finanças. Em Códigos espirituais da riqueza, eles defendem que a prosperidade é resultado do alinhamento entre propósito, escolhas e valores.

Na obra, publicada pela Citadel Editora, os especialistas em desenvolvimento pessoal e espiritualidade apresentam uma visão que busca aproximar realização material e crescimento interior. Segundo os autores, a escassez financeira, o cansaço constante e a sensação de estagnação podem ser sintomas de um afastamento do propósito de vida, e não apenas consequências de fatores externos ou da falta de oportunidades.

Ao partir de ensinamentos sobre abundância, consciência e responsabilidade pessoal, o livro convida o leitor a repensar a própria relação com o dinheiro e a compreender como crenças, medos e padrões de comportamento podem influenciar sua trajetória. Ao longo das páginas, Bruno e Patrícia mostram que prosperidade material e espiritualidade não são conceitos opostos, mas aspectos que podem caminhar juntos quando existe coerência entre aquilo que se acredita e aquilo que se pratica.

No decorrer dos capítulos, os especialistas propõem reflexões e exercícios voltados àqueles que desejam desenvolver uma relação mais saudável com o trabalho, o sucesso e a própria missão de vida. O objetivo é auxiliar na identificação de bloqueios internos, além de fortalecer o senso de propósito e construir uma mentalidade mais alinhada à prosperidade. Entre os temas abordados estão: merecimento, autenticidade, coragem para seguir o próprio chamado e a influência das crenças na forma como cada pessoa lida com oportunidades e desafios.

Com abordagem que une espiritualidade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, Códigos espirituais da riqueza convida o leitor a enxergar a prosperidade para além dos resultados financeiros. Para Bruno Gimenes e Patrícia Cândido, a verdadeira abundância surge quando existe coerência entre quem se é, aquilo que se faz e o impacto que se deseja gerar no mundo.

Ficha técnica Burnout

Título: Códigos espirituais da riqueza

Subtítulo: Conheça as leis universais secretas da abundância e comece a prosperar como jamais imaginou ser possível

Editora: Citadel Editora

Autoria: Bruno Gimenes e Patrícia Cândido

ISBN: 978-65-5047-771-4

Páginas: 176

Preço: R$ 62,90

Onde encontrar: Amazon e principais livrarias do país

Sobre os autores:

Bruno Gimenes: Mentor de Prosperidade, criador da Fitoenergética, da Técnica Aura Master e do Método Aura Money, Bruno Gimenes também é Cofundador e Diretor de Conteúdo do Grupo Luz da Serra, empresa referência em desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Com mais de 2500 palestras, 35 livros publicados no segmento de desenvolvimento pessoal e prosperidade, sendo 12 best-sellers (Veja e Publishnews), mentorias de alta performance e seus conteúdos nas mídias sociais, Bruno tem impactado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Conhecido no Brasil e no Exterior por sua autenticidade, dinamismo e pelo uso de métodos exclusivos para transformação de hábitos e crenças que limitam a sua liberdade financeira, Bruno estudou o que existe de mais profundo sobre prosperidade alinhada à espiritualidade e adaptou aos seus cursos para que qualquer pessoa possa manifestar a realidade de vida dos seus sonhos.

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