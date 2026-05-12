O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu 600 cestas básicas do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fundo Social de São Paulo (FUSSP). Os alimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas no município.

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A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, destacou a importância da parceria para fortalecer o atendimento às famílias que mais precisam.

Fala Lionela sobre o Fundo Social

“As parcerias com o Governo do Estado, por meio do governador Tarcísio de Freitas, e com o Fundo Social de São Paulo, presidido pela primeira-dama Cristiane Freitas, são muito importantes para integrar as ações desenvolvidas na cidade em prol das pessoas que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza. Agradecemos todo o apoio recebido. As cestas básicas vão contribuir para a garantia da segurança alimentar das famílias atendidas no município”, disse.

Além da distribuição de alimentos, o F Social de Solidariedade de Americana mantém em andamento as campanhas do Agasalho e de Arrecadação de Armação de Óculos de Grau, voltadas ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

Fundo Social

As doações podem ser entregues na sede do Fundo, localizada na Rua das Poncianas, nº 930-B, no Jardim Glória, às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 16h.

O Paço Municipal também funciona como ponto de arrecadação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Brasil, nº 85, no Centro.

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