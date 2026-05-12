O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da secretaria municipal de Saúde sobre o protocolo de continuidade de tratamento com antibiótico injetável para crianças na rede pública municipal.

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De acordo com o parlamentar, a iniciativa surgiu após o relato de uma família cujo filho iniciou tratamento com antibiótico injetável no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Após a aplicação da primeira dose no hospital, a família foi orientada a procurar diariamente uma unidade específica no bairro Antônio Zanaga para continuidade do tratamento, mesmo residindo em outra região da cidade. A situação, segundo o vereador, gera desgaste físico, custos de deslocamento e dificuldades logísticas para famílias já fragilizadas pelo estado de saúde da criança.

No documento, Renan questiona quais critérios técnicos são utilizados para definir as unidades responsáveis pela aplicação de antibióticos injetáveis e por qual motivo a continuidade do tratamento não pode ser realizada na UBS de referência mais próxima da residência do paciente. O requerimento também busca esclarecimentos sobre a existência de protocolos diferenciados para crianças e pacientes com mobilidade reduzida, além de indagar se há planejamento para descentralizar esse tipo de atendimento ambulatorial para diferentes regiões da cidade.

Renan solta o verbo

“A saúde pública precisa ser eficiente, mas também humana e acessível. Quando uma família precisa atravessar a cidade diariamente para um procedimento simples de enfermagem, estamos criando uma barreira que pode comprometer a continuidade do tratamento da criança”, destaca Renan.

Outro ponto abordado no requerimento é a possibilidade de suporte por meio de transporte sanitário nos casos em que o atendimento não puder ser realizado na unidade mais próxima da residência do paciente. Na justificativa, o parlamentar ressalta que o sucesso do tratamento com antibióticos depende diretamente da regularidade das aplicações e que dificuldades de acesso podem resultar na interrupção do tratamento e no agravamento do quadro clínico.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta terça-feira (12). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Juliana pede informações sobre serviços a pessoas com fibromialgia

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre serviços oferecidos para pessoas com fibromialgia no município.

No documento a parlamentar destaca que a lei federal nº 14.705/2023 estabelece diretrizes nacionais para o cuidado integral de pessoas com fibromialgia no Sistema Único de Saúde (SUS), focando no atendimento multidisciplinar, diagnóstico precoce e acesso a medicamentos. “Queremos compreender quais são as ações integradas à linha de cuidado e as estratégias implementadas para reduzir o tempo de espera pelo diagnóstico, visando mitigar o sofrimento dos pacientes. A prefeitura precisa detalhar como o paciente acessa os remédios e as terapias para seguir com continuidade no seu atendimento”, afirma Juliana.

A autora pergunta no requerimento quais dispositivos legais garantem o atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados; qual o procedimento administrativo para a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia; quais ações e programas específicos a gestão municipal tem implementado para assegurar o cumprimento desses direitos e o acolhimento dessa demanda; e se existe programa de cuidados ou centro de tratamento especializado com perspectiva multidisciplinar para pessoas com fibromialgia, com especialistas como médicos reumatologistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas no município.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (05). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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