Fundo Social arrecada 2 toneladas de alimentos no 2º Rock Day Festival

O Fundo Social de Solidariedade de Americana arrecadou 2 toneladas de alimentos durante a segunda edição do Rock Day Festival, realizada nos dias 19 e 20 deste mês, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). O evento contou com entrada solidária, por meio de doação de óleo, feijão ou macarrão.

Os mantimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) da cidade.