Evento reuniu idosos na sede da instituição com coral, sorteios, bolo e muita emoção

Na manhã de terça-feira (5), o Fundo de Solidariedade de Nova Odessa promoveu mais uma ‘Terça D’ para celebrar o Dia das Mães. O evento aconteceu na sede da instituição e reuniu idosas que participam do Programa da Melhor Idade, em um momento repleto de carinho, alegria e homenagens.

A programação foi cuidadosamente preparada para homenagear as mães da Melhor Idade, com atividades que estimularam o afeto, a memória e a integração entre os participantes. Houve apresentação do Coral da Melhor Idade, sorteio de brindes e um tradicional parabéns para todas as mães, acompanhado de um delicioso bolo preparado especialmente para a ocasião.

O prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho, marcou presença e destacou a importância do acolhimento oferecido pelo programa. “O Dia das Mães é uma data de reconhecimento e gratidão. Fico muito feliz em ver nossas idosas tão bem cuidadas aqui no Fundo Social. Este é o resultado de um trabalho feito com muito amor e respeito”, afirmou Leitinho.

A presidente do Fundo Social, Rose Miranda, conduziu as atividades com muito carinho e destacou a importância de valorizar as mães em todas as fases da vida. “O Dia das Mães é uma data muito especial, e aqui em nosso espaço queremos que cada mulher se sinta amada, acolhida e valorizada. Nossas idosas são mães, avós, bisavós que merecem essa homenagem especial”, afirmou Rose.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também participou das homenagens. “É sempre uma alegria estar aqui na Terça D, ainda mais em um dia tão significativo como este. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mulheres que fazem deste programa uma grande família”, declarou Mineirinho.

Ao final da programação, todas as mães presentes receberam uma lembrancinha artesanal confeccionada pelos próprios participantes nas oficinas gratuitas de artesanato do programa, além de um delicioso café da manhã especial.

O Programa Melhor Idade

O Programa Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa oferece gratuitamente às pessoas com 60 anos ou mais diversas atividades como ginástica, dança, pilates, coral, vôlei adaptado, jogos de mesa, artesanato, hidroginástica e muito mais. A iniciativa busca melhorar a autoestima, ampliar o convívio social e promover qualidade de vida.

Além das aulas semanais, o projeto “Terça D” realiza toda terça-feira uma programação especial com palestras, rodas de conversa, oficinas e atividades temáticas de relevância para a melhor idade.

As inscrições para o Programa da Melhor Idade estão sempre abertas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, em horário comercial, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (em frente ao IZ). Basta apresentar RG, comprovante de residência, atestado médico de aptidão para atividades físicas e carteira de vacinação.