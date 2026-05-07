Dia das Mães- Amor, saudade, carinho, proteção e homenagem. A figura materna sempre ocupou espaço especial na música brasileira e segue inspirando compositores de diferentes épocas e estilos. Para celebrar o Dia das Mães, comemorado em 10 de maio, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) realizou um levantamento e identificou que mais de 10 mil obras musicais cadastradas em sua base de dados possuem a palavra “mãe” no título.
Outras formas carinhosas de se referir às mães também aparecem com destaque no repertório nacional. Segundo o estudo, há 2.150 músicas com a palavra “mamãe” no título e outras 373 com “mãezinha”.
Entre as canções com “mãe” ou “mamãe” no nome, o clássico “Mamãe eu quero”, de Jararaca e Vicente Paiva, aparece como a obra mais executada nos últimos cinco anos. Confira o ranking:
Top 10 músicas com a palavra “mãe” mais executadas nos últimos cinco anos
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Mamãe eu quero
|Jararaca / Vicente Paiva
|2
|Filho da mãe
|Guilherme Ferraz / Ray Antonio / Diego Ferrari / Leo Sagga / Paulo Pires / Everton Matos
|3
|Sua mãe ta nessa
|Felipe Kef / Lari Ferreira
|4
|Sua mãe vai me amar
|Vinicius o Poeta / Daniel Caon / Shylton / Gabriel do Cavaco
|5
|Mãe solteira
|Luk’sphe / Waleria Leao / Fatima Leao / Alyfer Rodrigues / Vinni Miranda / Rafael Quadros / Eduardo Jordao / Vinicius Leao / Alexandre Monteiro
|6
|Bença pai, bença mãe
|Cleber e Alex / Renne Fernandes / Alex Alves / Junior Avelar
|7
|Retrato de mãe
|Julio Guidini / Jack
|8
|Viva a mãe de Deus e nossa
|Joanna / Domínio Publico (Autor Desconhecido)
|9
|Mãe amorosa
|Hermenegildo Silva / Aleixinho
|10
|Mãe
|Rick
Top 10 músicas com a palavra “mamãe” mais executadas nos últimos cinco anos
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Mamãe eu quero
|Jararaca / Vicente Paiva
|2
|Mamãe que é mamãe
|Flavio dos Teclados
|3
|Mamãe oxum
|Zeca Baleiro / Public Domain
|4
|Mamãe coragem
|Caetano Veloso / Torquato Neto
|5
|Mamãe passou pimenta
|Paula Mattos / Renato Moreno
|6
|Mamãe natureza
|Rita Lee
|7
|As coisas que mamãe me ensinou
|Leci Brandao / Ze Mauricio
|8
|Mamãe
|David Nasser / Herivelto Martins
|9
|Mamãe passou açúcar em mim
|Bill Cesar
|10
|Papai e mamãe
|Sergio Britto