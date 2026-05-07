Dia das Mães- Amor, saudade, carinho, proteção e homenagem. A figura materna sempre ocupou espaço especial na música brasileira e segue inspirando compositores de diferentes épocas e estilos. Para celebrar o Dia das Mães, comemorado em 10 de maio, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) realizou um levantamento e identificou que mais de 10 mil obras musicais cadastradas em sua base de dados possuem a palavra “mãe” no título.

Outras formas carinhosas de se referir às mães também aparecem com destaque no repertório nacional. Segundo o estudo, há 2.150 músicas com a palavra “mamãe” no título e outras 373 com “mãezinha”.

Entre as canções com “mãe” ou “mamãe” no nome, o clássico “Mamãe eu quero”, de Jararaca e Vicente Paiva, aparece como a obra mais executada nos últimos cinco anos. Confira o ranking:

Top 10 músicas com a palavra “mãe” mais executadas nos últimos cinco anos 

Posição Música Autores
1 Mamãe eu quero Jararaca / Vicente Paiva
2 Filho da mãe Guilherme Ferraz / Ray Antonio / Diego Ferrari / Leo Sagga / Paulo Pires / Everton Matos
3 Sua mãe ta nessa Felipe Kef / Lari Ferreira
4 Sua mãe vai me amar Vinicius o Poeta / Daniel Caon / Shylton / Gabriel do Cavaco
5 Mãe solteira Luk’sphe / Waleria Leao / Fatima Leao / Alyfer Rodrigues / Vinni Miranda / Rafael Quadros / Eduardo Jordao / Vinicius Leao / Alexandre Monteiro
6 Bença pai, bença mãe Cleber e Alex / Renne Fernandes / Alex Alves / Junior Avelar
7 Retrato de mãe Julio Guidini / Jack
8 Viva a mãe de Deus e nossa Joanna / Domínio Publico (Autor Desconhecido)
9 Mãe amorosa Hermenegildo Silva / Aleixinho
10 Mãe Rick

Top 10 músicas com a palavra “mamãe” mais executadas nos últimos cinco anos

Posição Música Autores
1 Mamãe eu quero Jararaca / Vicente Paiva
2 Mamãe que é mamãe Flavio dos Teclados
3 Mamãe oxum Zeca Baleiro / Public Domain
4 Mamãe coragem Caetano Veloso / Torquato Neto
5 Mamãe passou pimenta Paula Mattos / Renato Moreno
6 Mamãe natureza Rita Lee
7 As coisas que mamãe me ensinou Leci Brandao / Ze Mauricio
8 Mamãe David Nasser / Herivelto Martins
9 Mamãe passou açúcar em mim Bill Cesar
10 Papai e mamãe Sergio Britto