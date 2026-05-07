Orientações do Procon incluem pesquisa de preços, atenção às compras online e direito de arrependimento

Com a aproximação do Dia das Mães, o Procon de Nova Odessa orienta os consumidores a adotarem cuidados importantes na hora de escolher o presente. Pesquisar preços, evitar compras por impulso e sempre exigir a nota fiscal são atitudes essenciais para garantir uma compra tranquila. Além disso, é importante verificar a política de troca das lojas, principalmente para itens como roupas e calçados.

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Nas compras online, a recomendação é redobrar a atenção: preferir sites confiáveis, desconfiar de ofertas com valores muito abaixo do mercado e ficar atento ao prazo de entrega, considerando a proximidade da data, que será celebrada no próximo domingo, 10 de maio.

Outro ponto importante é o direito de arrependimento, válido para compras fora do estabelecimento comercial, como pela internet, que permite ao consumidor desistir da compra no prazo de até 7 dias. Para a responsável pelo Procon de Nova Odessa, Kátia Ferrari, o melhor presente é o cuidado, inclusive com o próprio orçamento. Ela também acrescenta que planejamento e atenção são fundamentais para evitar transtornos e garantir que o presente chegue com segurança e satisfação.

“O Dia das Mães é uma data de grande significado, momento de agradecer, homenagear e retribuir, ainda que simbolicamente, todo o amor e dedicação recebidos. No entanto, é fundamental lembrar que o presente está também no consumo consciente”, avaliou.

Ela lembrou ainda que, de acordo com a Lei Federal nº 12.291/2010, é obrigatório que qualquer estabelecimento comercial ou de prestação de serviços mantenham um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para que o consumidor possa consultar e tirar dúvidas sobre seus direitos.

Mais informações também podem ser obtidas no Procon de Nova Odessa, que está localizado à Rua Duque de Caxias, 600, no Centro, junto ao Prédio do Poupatempo. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 16h, ou pelo telefone (19) 3476-3261.