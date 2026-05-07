Com forte presença na cultura popular brasileira, as festas juninas seguem como alguns dos eventos mais aguardados do calendário nacional, reunindo tradição, música, gastronomia e grandes públicos em diferentes regiões do país.

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Muito além dos elementos clássicos, como fogueiras e quadrilhas, essas celebrações cresceram e se consolidaram como importantes manifestações culturais, movimentando a economia local e valorizando as identidades regionais. Em diferentes formatos e estilos, algumas festas se destacam pela dimensão, organização e capacidade de reunir milhares de pessoas em experiências coletivas marcadas pela alegria e pela tradição.

Juninas em alta

A seguir, confira uma lista com seis das principais festas de São João que acontecem pelo Brasil nas próximas semanas, reunindo o melhor das tradições juninas com diversidade e grandiosidade:

São João de Curitiba (PR) – @saojoaodecuritiba

Mais recente entre os grandes eventos juninos do país, o São João de Curitiba chega à sua segunda edição já consolidado como o maior do Sul do Brasil. O arraiá curitibano acontece durante o feriadão de Corpus Christi, entre os dias 04 e 07 de junho, no Parque Barigui – Centro de Eventos Positivo. Entre os destaques está a tradicional Quadrilha Junina Luar do Sertão, considerada uma das mais premiadas do mundo, com mais de 40 anos de história, diversos títulos nacionais e um espetáculo com dança, emoção e teatralidade, exaltando as raízes nordestinas. Com programação para todas as idades, gastronomia típica e ambientação cenográfica especial, o evento reforça a proposta de celebrar a cultura brasileira com autenticidade, inovação e emoção.

São João de Campina Grande (PB) – @saojoaodecampinagrande

Conhecida como “O Maior São João do Mundo”, a festa de Campina Grande (PB) é uma das principais referências do calendário junino brasileiro. Realizado de 03 de junho a 05 de julho, no Parque do Povo, o evento transforma a cidade em um grande arraial urbano, recebendo milhões de visitantes. A programação inclui shows de grande porte, casamento coletivo, cenários temáticos e diversas atividades que valorizam o forró e a cultura nordestina. Com estrutura grandiosa e atrações para diferentes públicos, Campina Grande se consolidou como um símbolo da tradição popular em escala nacional e internacional.

São João de Caruaru (PE) – @saojoaocaruaru.oficial

Também entre os maiores e mais tradicionais do país, o São João de Caruaru é reconhecido pela autenticidade e força cultural. Realizado de 10 de abril a 27 de junho, o evento gratuito transforma a cidade pernambucana em um grande palco da cultura regional. Com forte valorização das tradições locais, o destaque fica para o forró pé de serra, o artesanato, a culinária típica e as manifestações culturais populares. A programação reúne grandes artistas e expressões culturais, criando uma atmosfera que mistura história, fé e celebração.

Mossoró Cidade Junina (RN) – @mossorocidadejunina

No Rio Grande do Norte, a cidade de Mossoró promove uma das festas juninas mais autênticas e vibrantes do Brasil. Realizado de 6 a 27 de junho, o Mossoró Cidade Junina conta com uma programação intensa que inclui shows, espetáculos culturais e a tradicional encenação “Chuva de Bala no País de Mossoró”, apresentada ao ar livre e baseada em episódios históricos da região. O evento se destaca pela forte identidade cultural e pelo compromisso com a valorização das tradições nordestinas.

São João de Nóis Tudim (SP) – @saojoaodenoistudim_ctn

Na capital paulista, o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) promove o São João de Nóis Tudim, considerado o maior São João de São Paulo. Realizado na zona norte da cidade, o evento (ainda com data a ser confirmada) é gratuito e oferece experiências interativas, cenografia imersiva e uma programação cultural diversificada, com shows e atividades para o público.

São João de Santo Antônio de Jesus (BA) – @saojoaodesaj

Entre os dias 19 e 24 de junho, a cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, realiza uma das mais tradicionais festas juninas do Nordeste. A programação inclui centenas de atrações musicais, reunindo artistas locais e nacionais, com destaque para nomes do forró e sertanejo, como Bruno e Marrone, João Gomes e Gabriel Fidelis. O evento acontece na praça principal da cidade e também conta com gastronomia regional e brincadeiras típicas, celebrando o melhor das tradições juninas.