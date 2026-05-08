O gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, será palco de um evento especial neste sábado, dia 9. A partir das 8h, acontece o 1º Encontro de Amigos do Diego Macedo, que promete reunir grandes nomes do futebol brasileiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com caráter solidário, a entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais do município. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, e da Bravaha Sports.

Idealizada pelo ex-jogador Diego Macedo, que nasceu em Americana e construiu sua carreira no futebol brasileiro – com passagens por clubes como Corinthians, Atlético-MG, Bragantino, Bahia, entre outros – a partida beneficente reunirá atletas e ex-atletas que marcaram época em grandes clubes do país.

Vários nomes de destaque no cenário nacional e internacional do futebol estão confirmados no evento, como Ademir da Guia e Cleiton Xavier (Palmeiras), Flávio Conceição (Palmeiras e Real Madrid), Fumagali (Guarani), Aranha (Santos), Macedo (São Paulo), Adhemar (São Caetano), Diego Jussani (Fortaleza), entre outros atletas revelados na cidade.

Quem vem a Americana

“Trazer grandes nomes do futebol para Americana é também uma forma de valorizar a cidade e inspirar os jovens atletas. Muitos desses jogadores são referências dentro e fora de campo, e estar próximo deles pode fazer a diferença para quem sonha em seguir esse caminho no esporte. O futebol tem uma força imensa para mobilizar pessoas, e quando unimos isso a uma causa solidária, o resultado é ainda mais bonito. Esperamos contar com a grande presença da população para fazer desse evento um grande sucesso”, destacou Diego Macedo.

“Ficamos muito felizes em apoiar uma iniciativa que reúne grandes nomes do futebol brasileiro e internacional, o mais importante é ver que todos estão engajados em um propósito maior, que é ajudar o próximo. Esse é um exemplo claro de como o esporte pode inspirar atitudes e transformar realidades”, ressaltou o secretário adjunto Pedro Peol.

Em virtude da realização do evento, a pista de atletismo do Centro Cívico está fechada.