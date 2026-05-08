Americana se destaca na geração de empregos no 1º trimestre

Americana teve destaque na geração de empregos formais em diferentes segmentos da economia no primeiro trimestre de 2026, alcançando posições de liderança no ranking estadual em diversas atividades econômicas. Os dados foram levantados pelo Observatório Econômico da Prefeitura de Americana, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

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O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destacou o desempenho do município. “Os números do Caged refletem a realidade do emprego formal em um dado período de tempo. E os dados trimestrais demonstram que Americana tem uma economia forte e que se adapta a várias adversidades. E isso se deve muito à política municipal de atração de novas empresas, que eliminou processos burocráticos sendo, inclusive, reconhecida e premiada”, afirmou.

Rafael ressaltou ainda a importância das ações de qualificação profissional desenvolvidas no município. Ele lembrou que programas como o Futuro Certo contribuem para preparar trabalhadores para as demandas do mercado de trabalho.

Entre os segmentos em que Americana ocupou a primeira colocação no Estado de São Paulo estão:

• Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, com saldo de 56 empregos;

• Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, com 50 vagas;

• Comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas, com saldo de 38 empregos;

• Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios, com 9 vagas;

• Fabricação de desinfetantes domissanitários, também com 9 vagas.

No ranking estadual, Americana também alcançou a segunda colocação em áreas como:

• Fabricação de meias, com saldo de 34 empregos;

• Preparação e fiação de fibras de algodão, com 56 vagas;

• Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, com 13 vagas;

• Fabricação de catalisadores, com 6 empregos;

• Atividades auxiliares dos seguros, previdência complementar e planos de saúde, com saldo de 5 empregos.

Outros segmentos também colocaram Americana entre os destaques paulistas, como lavanderias, com saldo de 43 empregos; correspondentes de instituições financeiras, com 16 vagas; e corretagem no aluguel de imóveis, com 10 empregos, todos com a terceira colocação no Estado.

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