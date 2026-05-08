Bem-Estar Animal realiza feira de adoção neste sábado (9) em Sumaré

Atividade acontece das 9h às 12h, na unidade PetCamp do Jardim Maria Luíza, localizada na Rua Odette Jones Gigo, 23

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, realiza neste sábado, dia 9, uma feira de adoção de animais em parceria com a PetCamp, reforçando as ações de incentivo à guarda responsável no município.

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A atividade acontece das 9h às 12h, na unidade PetCamp do Jardim Maria Luíza, localizada na Rua Odette Jones Gigo, nº 23. O evento é aberto ao público e reunirá cães e gatos à espera de um novo lar, todos resgatados e acompanhados pela rede municipal de proteção animal.

Com o lema “Adotar é um gesto de amor que transforma vidas: a do animal e a sua”, a iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância da adoção consciente, oferecendo aos visitantes a oportunidade de encontrar um novo amigo de quatro patas e proporcionar uma vida digna aos animais.

A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal destaca que ações como essa contribuem para a redução do abandono, o controle populacional e a promoção do bem-estar dos animais, além de fortalecer a relação entre a comunidade e as políticas públicas voltadas à causa animal.

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