Pão caseiro- Em meio a correria do dia a dia, principalmente de datas simbólicas como o Dia das Mães, muitas pessoas acabam optando por opções mega elaboradas e complicadas para o momento de reunir a família e celebrar a ocasião.

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Mas Bruna Hermogenes, influenciadora digital, C.A.O da Philips Walita e especialista quando o assunto é praticidade na cozinha, propõe uma receita deliciosa e inédita para um Dia das Mães afetivo ao lado de quem mais importa.

A sugestão da Chief Airfryer Office é dar uma pausa na correria e fazer um pão caseiro com finalização de café, que pode ser assado na Airfryer Duplo Cesto Philips Walita em poucos minutos. A receita pode ser feita tanto com as mamães, quanto com os filhos e chega como uma opção deliciosa para aquecer o Dia das Mães e criar ainda mais memórias afetivas em família. Confira:

Ingredientes Pão caseiro:

1 xíc de leite morno

2 ovos

4 col de sopa de açúcar

1/4 de xíc de óleo

10g de Fermento Biológico seco

Aprox 500g de farinha de trigo

1 pitada de Sal

1 Gema

2 col de sopa de café espresso